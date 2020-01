La mort de Venom est la fin la plus tragique des personnages de Marvel

Marvel montre la mort future de beaucoup de ses héros et celle de Venin Ce sera vraiment choquant.

SPOILERS attention de la bande dessinée Marvel de Venom: The End numéro 1 Adam Warren, Jeffrey “Chamba” Cruz, Guru e-FX et Clayton Cowles. Nous avons vu de nombreux décès des meilleurs personnages tels que Spider-Man, Batman, Wolverine, Wonder Woman et Captain America. Mais ils ont perdu beaucoup d’impact parce que la résurrection est assez courante, donc le sentiment de perte est généralement assez mineur. Mais maintenant, ils veulent vraiment dire la fin des meilleurs héros qui existent.

Dans les bandes dessinées de Venom: The End Ne regardez pas le dernier jour de Venom, mais l’humanité elle-même. Adam Warren nous dit que si la plupart des symbiotes tuent efficacement des machines, Venom était un peu différent. Venom s’intéressait aux formes de vie biologiques, et en particulier à Eddie Brock, qu’il aimait vraiment. Cela signifie que même si le symbiote Venom peut guérir les blessures d’Eddie, il ne peut pas l’empêcher de vieillir, et c’est ce que fait finalement Eddie.

Le symbiote, désespéré de sauver Eddie, tente en vain de prolonger sa vie.

Terrifié de perdre l’être avec lequel il est connecté depuis si longtemps. Comme les organes de Eddie commencer à se détériorer, Venin il les remplace par des “analogues cellulaires vénéneux”, jusqu’à ce qu’Eddie se compose principalement de pièces symbiotes, même de sa structure cellulaire. Après deux cents ans, le cerveau d’Eddie commence à se dégrader et ses neurones commencent à mourir. Désespéré, il les remplace et les informations qu’ils contiennent par encore plus de lui-même.

Les souvenirs d’Eddie commencent à se remplir du symbiote qui représente les gens de sa vie jusqu’à ce qu’il ne se souvienne de personne d’autre. Après 500 ans et la fin de l’ère des super-héros, toute vie humaine s’est éteinte. Réalisant qu’il est temps de laisser tomber, Le venin se retire du corps d’Eddie, qui s’écroule dans les bras de Venom.

Alors que l’univers est envahi par des colosses de superintelligence artificielle appelés Godminds, qui éradiquent toute vie biologique, Venin Il devient son défenseur. En utilisant les informations stockées en lui-même pour créer une nouvelle vie, Venom utilise les pouvoirs des nombreux mutants avec lesquels il s’est joint pour obtenir des pouvoirs qui l’aident dans ce but. Enfin, le symbiote voyage dans le temps et se joint à tous les organismes vivants qui existaient autrefois et, ce faisant, stocke les informations dans sa propre structure cellulaire.

Quand sa fin arrive, il est sacrifié pour le bien commun.

Quand arrive enfin la dernière position de Venin and the Godminds Ils arrivent, Venom se déchire et utilise toutes les compétences de son arsenal pour recréer un nouvel univers dans lequel tous les organismes avec lesquels il s’est joint sont ramenés et placés dans leurs chronologies correctes. Le poison est détruit mais sa mort est en soi un acte de création de la plus haute ampleur. Alors que la conscience du symbiote s’éteint, la dernière chose que nous voyons est un souvenir d’Eddie et des autres personnes que Venom aimait et était prêt à se détruire pour préserver.

