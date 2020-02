La mort finale d’Iron Man était encore pire pour Spider-Man que vous ne le pensiez

La mort de Tony Stark / Iron Man dans Avengers: Fin de partie est l’un des moments les plus tristes du MCU, mais sa perte a été extrêmement douloureuse pour Peter Parker / Spider-Man pour une raison spécifique. La relation de Tony et Peter a été correctement développée par Marvel Studios au fil des ans depuis leur première rencontre lors des événements de Captain America: Civil War. Leur relation mentor-mentoré a continué à progresser dans Spider-Man: Homecoming, conduisant aux événements de Avengers: Infinity War. Pas étonnant que la mort de son pseudo-fils ait le plus touché le génial milliardaire – à tel point qu’il était prêt à reprendre le rôle d’Iron Man dans l’espoir de le ramener.

En fin de compte, les Avengers ont réussi dans leur effort de fin de partie pour ramener tous ceux qui ont été tués par le claquement de Thanos, y compris Spider-Man. Fin du jeu a donné au public un moment émouvant entre lui et Iron Man, qui est allé faire un câlin complet, ce qui a ramené les fans à ce moment de Homecoming où le jeune héros pensait que son idole allait faire un câlin, mais ce n’était vraiment pas le cas. La réunion, cependant, n’a pas duré très longtemps. Avec 2014 Thanos menaçant de faire des ravages, Iron Man a décidé de se servir du pouvoir des six Infinity Stones pour se débarrasser de lui, le tuant malheureusement dans le processus.

Sa disparition a été dévastatrice, en particulier pour ceux qui étaient là depuis le plus longtemps, comme Pepper Potts, Happy Hogan et Rhodey. Cependant, en dehors de sa relation spéciale avec Tony, la mort d’Iron Man a également frappé Spider-Man à un niveau entièrement différent, étant donné qu’il n’a pas encore surmonté l’idée de son supposé décès et de sa résurrection éventuelle. En tant qu’Ant-Man, alors que le monde réel a traversé cinq ans entre Infinity War et Endgame, ce n’était qu’une question d’heures pour lui. Compte tenu de cela, ce n’est pas longtemps après que Spider-Man est allé à Titan, a combattu Thanos, a été épousseté et est revenu à la vie qu’il a vu son mentor mourir devant lui. Ils n’étaient même pas en mesure de rattraper leur retard, Tony étant incapable de dire à Peter ce qu’il ressentait vraiment pour son fils de substitution.

C’est un petit détail qui a été négligé dans le MCU. Spider-Man: loin de chez soi de Jon Watts a montré que Peter pleurait personnellement la mort de Tony. Son chagrin, associé au fardeau de répondre aux attentes d’Iron Man, a grandement affecté le jeune héros de manière négative – à tel point qu’il a voulu renoncer à être Spider-Man. Ce n’est que lorsque Happy est intervenu et a donné à Peter le discours d’encouragement qui a mis les choses en perspective pour lui. Il y a plus d’histoires pour Spider-Man à venir, et bien que Tony ne soit plus là, il est sûr de dire que son héritage continuera à travers le héros du web-slinging.

Certes, tout le monde n’était pas fan de la décision créative des studios Marvel de lier Spider-Man à Iron Man. Spider-Man est un personnage qui a tendance à opérer seul, et tout au long de ses années avec Sony Pictures, il a prouvé qu’il était un personnage assez grand pour porter sa propre franchise. Cependant, une grande partie de l’attrait de MCU est de voir leurs personnages s’engager les uns avec les autres, tandis que leurs histoires respectives constituent un récit plus grand et cohérent. Alors que Peter est entré dans la franchise un peu tard, en fonction de l’investissement des gens dans sa relation avec Tony, il est sûr de dire que Marvel Studios a fait du bon travail pour étoffer sa dynamique. C’est la principale raison pour laquelle il est logique qu’il soit si affolé de la mort de son mentor en Avengers: Fin de partie.

