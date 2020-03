La NBA suspend la saison 2020 alors que le joueur de jazz de l’Utah a un coronavirus

La NBA suspend la saison 2020 après que le joueur de jazz de l’Utah Rudy Gobert a été testé positif pour le coronavirus. Alors que la maladie continue de se propager à travers le monde, elle a un impact majeur sur l’industrie du divertissement. La première de No Time to Die a été repoussée à novembre 2020 au milieu des préoccupations et les deux SXSW et E3 ont été officiellement annulés. Le Emerald City Comic Con de Seattle a été reporté à l’été. Plus tôt dans la journée, il a été annoncé que les talk-shows de fin de soirée arrêteraient de filmer avec le public. Et maintenant, le coronavirus commence à avoir un impact sur le monde du sport.

Ce soir, Adrian Wojnarowski d’ESPN a annoncé que la NBA avait suspendu la saison. Selon The Athletic’s Shams Charania, la décision a été prise après que le centre de jazz Gobert a été testé positif pour le coronavirus. Le match Utah / Oklahoma City prévu pour ce soir a été reporté en raison des symptômes d’une maladie de Gobert. Consultez les tweets et la déclaration officielle de la NBA dans l’espace ci-dessous.

La NBA a suspendu la saison.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 12 mars 2020

Rudy Gobert, joueur étoile de l’Utah Jazz, a été testé positif pour le coronavirus, selon des sources @TheAthleticNBA @Stadium.

Des sources disent que Gobert se sent bien, fort et stable – et se sentait assez fort pour jouer ce soir.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

Wojnarowski a ajouté que la NBA “utilisera le hiatus pour déterminer les prochaines étapes à venir”. La plupart seront d’accord pour que la suspension de la saison soit la meilleure décision. Alors que tout le monde en apprend davantage sur la pandémie de coronavirus, il n’est pas juste de mettre les gens en danger inutilement. Il a été question que la NBA pourrait continuer à jouer comme prévu dans les arènes vides, mais le test positif de Gobert a changé tout cela. Évidemment, on ne sait pas combien de temps le hiatus durera. Au moment de cette annonce, il restait environ un mois en saison régulière, les éliminatoires devant débuter le 18 avril. Il sera intéressant de voir si d’autres ligues sportives emboîteront le pas avec des suspensions similaires. Le jour d’ouverture de la MLB pour la saison régulière 2020 est le jeudi 26 mars et la saison régulière de la LNH se poursuit.

Plus tôt cette semaine, Gobert a fait la lumière sur le coronavirus en touchant tous les microphones et enregistreurs lors d’une session médiatique. Au moment d’écrire ces lignes, les joueurs de Jazz et de Thunder sont en quarantaine à la Chesapeake Energy Arena d’Oklahoma City et subiront des tests.

