La nouvelle armure d’Iron Man est la pire de son histoire

Tony Stark crée une nouvelle armure d’Iron Man en utilisant les matériaux disponibles à l’époque, le résultat n’est pas comme prévu.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel des Avengers # 31, par Jason Aaron, Gerardo Zaffino, Geraldo Borges, Szymon Kudranski, Bazaldua, Robert Gill, Mattia DeIulis, Joe Caramagna et Rachelle Rosenberg. Au fil des ans, le génie de la technologie, Tony Stark a produit un grand nombre de combinaisons blindées de Iron man. La plupart ont été suffisamment avancés pour mériter leur reconnaissance comme l’un des membres les les Vengeurs avec Thor, Captain America ou Hulk. Bien que parfois ce ne soit pas juste.

La première armure était similaire à celle qu’il avait dans les films.

Tony Stark Il crée sa première combinaison blindée grise composée de pièces détachées. Ce n’est guère plus qu’une armure pare-balles que Tony crée pour rester en vie après avoir été blessé par des éclats d’obus. Il suffit pourtant d’échapper aux soldats qui l’ont pris en otage.

Cette armure était la combinaison la plus basse technologie Iron man avait créé. Bien que cela ait été rendu beaucoup plus impressionnant pour la transition vers Univers cinématographique MarvelL’armure était initialement composée d’appareils simples comme des ventouses sur les paumes et de puissants aimants. Au fil du temps, il a changé son apparence pour l’or et le rouge caractéristiques.

Pour les 20 prochaines années, l’armure de Iron man il est resté essentiellement le même. Bien sûr, il y a eu des ajustements et des modifications technologiques, mais la conception et la palette de couleurs sont restées largement inchangées.

Sa nouvelle invention est un désastre.

Dans Avengers # 31Tony Stark se retrouve dans une situation similaire à celle qui l’a amené à créer sa première armure. Il a été transporté dans le temps jusqu’à l’âge de glace et est un prisonnier de son environnement, forcé de se retirer du froid dans une grotte. Pire encore, son armure manque de puissance et est gravement endommagée. À cause d’une confrontation avec l’incarnation préhistorique des Vengeurs et un singe brandissant une Pierre Infinie. Il sait également qu’il doit se préparer à une prochaine bataille avec le méchant qui l’a abandonné dans le passé.

Iron Man se charge de démonter son armure et de se forger un nouveau costume en utilisant la seule chose dont il dispose en abondance: la glace. En un temps record, Stark crée une armure et se fait appeler “Ice Age Man”.

Bien que la nouvelle armure d’Iron Man soit superbe, étant faite de glace, elle n’est pas à la hauteur Mephisto, qui est fondamentalement un méchant infusé de flammes infernales. Il le bat donc très facilement, prouvant que c’était la pire armure que Tony Stark ait jamais créée.

