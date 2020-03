La nouvelle armure d’Iron Man est sa version la plus COOL de tous les temps

Avertissement: SPOILERS for Avengers # 31

Il y a plus à Tony Stark que juste son Homme de fer armure. Et pour le prouver, il vient de créer son armure la plus cool de l’histoire de Marvel – et il l’a fait dans une grotte avec rien d’autre qu’une boîte de restes.

Compte tenu du nombre de versions de l’armure d’Iron Man déjà créées (et détruites), deux choses sont certaines: chaque fan des Avengers a son favori personnel, et nommer l’une d’entre elles comme la plus impressionnante est fondamentalement impossible. Heureusement pour Tony Stark, ses choix sont considérablement réduits dans sa dernière aventure comique, lui renvoyant un million d’années en arrière sans technologie ni ressources au-delà de celles de son armure. Et lorsque sa batterie commence à s’épuiser, Tony Stark dit au revoir à Iron Man … pour devenir un super-héros complètement différent.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

CONNEXES: La bataille finale d’Iron Man a officiellement commencé (sérieusement)

Pour ceux qui ne lisent pas avec la bande dessinée actuelle des Avengers, la notion de voyage dans le temps de Tony résonnera tout droit de Fin du jeu. Mais dans la mode standard de l’écrivain Jason Aaron, sa série moderne des Avengers a fait un clin d’œil au passé ET au futur. Le passé, en introduisant les premiers anciens Vengeurs de 1000000 av. Et l’avenir, en révélant qu’Iron Man rencontrerait les anciens Avengers plusieurs problèmes plus tôt. Maintenant dans Avengers # 31, ce flash-forward arrive enfin.

Les événements qui ont conduit au voyage dans le temps d’Iron Man sont trop compliqués à expliquer ici – bref, Tony Stark est secrètement le fils du diable – mais après avoir croisé le père de Thor, Odin, le premier Ghost Rider et un Brock-Lesnar- à la recherche de Starbrand, l’étrange «homme de fer» est contraint de fuir et de s’écraser sur une terre dans une grotte isolée. Un retour à son histoire d’origine en quelque sorte, mais au lieu de créer une armure pour sauver sa propre vie, Tony est coincé dans une grotte avec son armure impuissante pour l’aider à survivre. Pire encore, il sait qu’il a plus d’ennemis à affronter alors que ses cellules de puissance se vident pour se vider.

Sachant qu’il doit prendre position contre le véritable ennemi qui lui a valu un million d’années dans le passé, Tony se souvient que la force d’Iron Man n’a jamais été dans l’armure. Le costume, comme l’identité de son fils, n’était que ce avec quoi Tony avait à portée de main. Regardant autour de lui et ne voyant rien d’autre qu’un âge glaciaire, Tony devient le seul héros qui a encore du sens …

Les érudits peuvent toujours débattre de la plausibilité ou de la forge intentionnellement ambiguë de l’armure de Tony Ice Age Man et de l’efficacité des glaçons en tant que lames et projectiles. Ils peuvent également débattre de l’efficacité d’une armure de glace utilisée contre le diable, baignée de feu. Mais l’armure de Ice Age Man donne à Tony la chance de prendre position contre son adversaire et de décharger les cellules de puissance de vibranium restantes en lui (le ramenant ainsi à l’époque moderne).

Malheureusement, les contraintes de température de la combinaison ne sont pas à la hauteur des effets temporels du retour de Tony à la maison, ce qui signifie que cette armure créée par Aaron et l’artiste Gerardo Zaffino sera perdue dans le temps. Mais cela ne change pas le fait que les fans peuvent toujours apprécier le nouveau haut filigrane pour la fraîcheur d’Iron Man.

Avengers # 31 est disponible dès maintenant dans votre librairie de bandes dessinées locale.

PLUS: Iron Man pourrait obtenir une toute nouvelle superpuissance

Brock Lesnar rejoint l’univers de Marvel (mais pas comme vous vous y attendez)

A propos de l’auteur

Le rédacteur en chef de ., Andrew Dyce, est né à Winnipeg, au Manitoba, au Canada. Bien qu’ils aient qualifié le vaste néant des Prairies canadiennes de maison (ou peut-être à cause de cela), le cinéma et la télévision sont une passion depuis leur naissance. Diplômé de l’Université du Manitoba avec un diplôme en littérature anglaise, Andrew a appris à apprécier l’histoire et à écrire derrière tout, des films de bandes dessinées à succès à l’action de films B schlocky.

En savoir plus sur Andrew Dyce