La nouvelle bande-annonce de “ Amazing Stories ” de Steven Spielberg

Apple TV + a publié la première bande-annonce de la future série d’anthologie de Steven Spielberg, «Histoires étonnantes» (Amazing Stories), un aperçu de cinq histoires qui serviront de redémarrage pour la célèbre série des années 80. Mettant en vedette entre autres par Dylan O’Brien, Edward Burns et le tristement décédé Robert Forster, la série fera ses débuts sur la chaîne les 6 prochains. Mars avec ses cinq premiers épisodes.

Ce redémarrage comprendra 10 épisodes, chacun avec un budget de 5 millions de dollars. Parmi les réalisateurs qui ont travaillé sur le projet figurent Chris Long (‘The Mentalist’), Mark Mylod (‘Game of Thrones’), Michael Dinner (‘Unbelievable’), Susanna Fogel (‘Utopia’) et Sylvain White (‘ Stomp The Yard ‘).

Concernant son casting, il est composé de Dylan O’Brien, Victoria Pedretti, Josh Holloway, Sasha Alexander, Edward Burns, Kerry Lynne Bish, Whitney Coleman, Trisha Mashburn, Austin Stowell, Juliana Canfield et dans leur dernier rôle avant de décéder le mois dernier le mois dernier Octobre, Robert Forster.

coproduction entre Universal Television et Amblin Television, la série est produite par Steven Spielberg avec Eddy Kitsis et Adam Horowitz, tour à tour showrunners. D’un autre côté, Darryl Frank, Justin Falvey, Chris Long, Don Kurt et David H. Goodman sont les producteurs exécutifs.

‘Amazing stories’ était une série télévisée américaine à succès dirigée par Steven Spielberg entre 1985 et 1987 pour NBC. Les épisodes de la série ont abordé des thèmes tels que la fantaisie, la science-fiction et la terreur, chaque épisode étant réalisé par un réalisateur. En plus de Spielberg, Bob Clark, Clint Eastwood, Joe Dante, Martin Scorsese, Irvin Kershner, Robert Zemeckis, Danny DeVito, Tom Holland, Brad Bird, Nick Castle et même Burt Reynolds ont participé à la direction. Bien qu’elle ait été candidate à douze Emmy Awards, la série n’a pas eu le succès escompté et la NBC a décidé de ne pas renouveler le contrat après deux ans d’émission.

