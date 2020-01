La nouvelle bande-annonce de Mutants révèle accidentellement le rôle du dragon d’animal de compagnie de X-Men

La nouvelle bande-annonce de Les nouveaux mutants est plein de grands moments, mais il confirme également le rôle que le dragon extraterrestre Lockheed jouera. Cela a été un long chemin pour que le dernier film X-Men de Fox se rapproche d’une sortie en salles, mais une date de sortie en avril approche rapidement. Maintenant sous le contrôle de Disney, le film sort sous la vision originale du réalisateur Josh Boone – sans aucun reportage – et la bande-annonce a donné aux fans de quoi être excités.

Non seulement New Mutants s’en tient au ton d’horreur qui a été communiqué dans la première bande-annonce (qui est sortie il y a plus de deux ans), mais la plus récente a également mis en évidence les éléments de super-héros. Ceux qui ont vu les images ont été témoins des premières mutations des personnages principaux. Maisie Williams se transformant en Wolfsbane était une grande allumeuse, tandis que les ensembles de puissance de Cannonball et Sunfire étaient également présentés. Mais, l’argent tiré de la bande-annonce a montré Illyana Rasputin d’Anya Taylor-Joy, alias Magik, gagnant son épée d’âme. Son face à face (probablement) Demon Bear nous a donné un aperçu de la finale probable, mais elle comprenait également la révélation de Lockheed.

Pendant les derniers instants de la bande-annonce (juste autour de la marque 2:15 pour être exact), Magik charge vers l’ennemi central avec le Soulsword. Cependant, sur le côté gauche de l’écran, un petit ruisseau bleu est également tiré sur Demon Bear. Un examen attentif du moment montre qu’il provient d’une créature ailée qui reste à flot et participe à la bataille. Après une allumeuse d’une version en peluche de Lockheed dans des documents promotionnels antérieurs, ce moment semble confirmer que non seulement Lockheed fera une apparition physique dans New Mutants, mais le dragon se battra également aux côtés de Magik. Un aperçu clair peut être vu ci-dessous grâce à un post Reddit par EKRB7.

Lockheed est un personnage préféré des fans associé aux X-Men, c’est pourquoi son apparence de cette manière est si excitante pour les fans. Dans les bandes dessinées, il est un extraterrestre ressemblant à un dragon, dont la race a la capacité de voyager dans l’espace en utilisant des vaisseaux astraux qui ont déplacé leur essence. Il est généralement associé à Kitty Pryde, car il l’a sauvée dans l’espace et est revenu sur Terre avec elle. À cette époque, Kitty a fait la chambre avec Illyana à l’école de Xavier et a vu Lockheed nouer une relation avec elle également. Puisque Kitty ne fait pas partie de New Mutants, il semble que Lockheed sera lié à Illyana dès le départ. Elle a été celle avec la version en peluche de Lockheed dans le marketing, mais nous savons maintenant que ce ne sera pas seulement un œuf de Pâques.

Le rôle de Lockheed étant maintenant révélé, cela a laissé les fans à théoriser comment cela va devenir. La bande-annonce taquine Magik in Limbo – l’endroit où elle obtient ses pouvoirs – et il est possible que l’intrigue ait été conçue pour que Lockheed ait également des liens avec l’emplacement, ce qui rend son lien avec Illyana plus naturel. Il y a une autre possibilité fascinante dans le jeu grâce à l’implication de Dani Moonstar. Il est possible que le film entier soit construit autour de Dani incapable de contrôler ses pouvoirs qui manifestent des images de la plus grande peur de quelqu’un et que leur nature incontrôlable est ce qui crée Lockheed. Même si nous pouvons maintenant avoir des questions sur la provenance de Lockheed, il ne fait plus de doute que Les nouveaux mutants le mettra en vedette.

