La nouvelle bande-annonce de Resident Evil 3 Remake offre aux fans un excellent aperçu de Nemesis

Une nouvelle bande-annonce a été publiée montrant aux fans ce que le remake de Resident Evil 3 – et son méchant populaire, Nemesis – ressemblera. La série Resident Evil a grandi et changé radicalement depuis sa première itération en 1996 et a tiré des influences de plusieurs genres différents. Resident Evil est parfois crédité de populariser les jeux de vidéos d’horreur de survie et de revigorer l’obsession du public pour les zombies. C’est également la franchise de jeux vidéo la plus vendue de Capcom de tous les temps.

Resident Evil 3 est sorti sur la PlayStation en 1999. Ce titre a été lorsque la série de jeux a commencé à se tourner davantage vers l’action plutôt que vers l’horreur de la survie. Les joueurs sont chargés de tuer des zombies, mais aussi d’éviter une créature presque invulnérable nommée Nemesis qui les poursuit tout au long du jeu. Le jeu a été félicité pour ses graphismes révolutionnaires et son terrifiant méchant. Il a continué à vendre plus de 3 millions d’exemplaires malgré sa critique pour sa courte durée. Avec le nouveau remake, Capcom a déjà révélé plusieurs changements dans le jeu, y compris un système d’IA remanié pour Nemesis.

La page Twitter officielle de Resident Evil a publié une nouvelle bande-annonce tôt ce matin. La bande-annonce présente des visuels incroyablement impressionnants, mais plus important encore, donne aux téléspectateurs un aperçu de Nemesis. Tout au long de la bande-annonce, nous voyons Jill Valentine poursuivie et attaquée par la créature monstrueuse. Les fans étaient ravis de voir Nemesis refaite pour les consoles modernes, mais certains d’entre eux avaient des inquiétudes. Certains étaient préoccupés par le fait que le jeu sera loin d’être lourd, tandis que d’autres se demandent pourquoi le mode Mercenaires est coupé.

Capcom a passé beaucoup de temps ces dernières années à refaire ses anciens titres. Après le succès de Resident Evil 7 en 2017: l’intérêt de Biohazard pour la série populaire a été revigoré. Les deux Resident Evil 5 et 6 ont été critiqués pour s’être éloignés des racines de l’horreur de survie de la série, donc Resident Evil 7 revient à l’essentiel et approche les fans excités. Depuis lors, bien qu’il y ait eu très peu de mots sur ce qui sera le prochain pour la série. Au lieu de cela, Capcom s’est concentré sur la refonte de titres plus anciens plutôt que sur l’ajout de quelque chose de nouveau.

La franchise Resident Evil est l’une des séries de jeux vidéo les plus célèbres de tous les temps. Non seulement il y a eu sept titres principaux, mais aussi plusieurs retombées et une franchise de films, et avec autant de contenu, les fans ont presque constamment quelque chose de nouveau à consommer presque chaque année depuis la sortie de l’original. Avec les éloges que le remake de Resident Evil 2 a reçus, il n’est pas étonnant que Capcom se soit contenté de refaire certains de leurs anciens titres. Avec un peu de chance, les fans pourront voir la suite de la série Resident Evil.

Resident Evil 3 sortira le 3 avril 2020 pour PC, PlayStation et Xbox One.

