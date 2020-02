La nouvelle bande-annonce de The Invisible Man met Elisabeth Moss en péril

Une nouvelle bande-annonce du remake de The Invisible Man d’Universal est en ligne, avec le protagoniste d’Elisabeth Moss dans le collimateur de son ex violent. Vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous pour le nouveau thriller, qui voit Moss échapper à sa relation abusive pour lui faire comprendre comment devenir invisible et la tourmenter sous le couvert d’une mort truquée. Le film produit par Blumhouse est réalisé par Leigh Whannel et met en vedette Moss, Aldis Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer et Oliver Jackson-Cohen; il ouvre le 28 février.

Piégée dans une relation violente et contrôlante avec une scientifique riche et brillante, Cecilia Kass (Moss) s’échappe au milieu de la nuit et disparaît dans la clandestinité, aidée par sa sœur (Dyer), leur ami d’enfance (Hodge) et sa fille adolescente (Reid ).

Mais lorsque l’ex-agresseur de Cecilia (Jackson-Cohen) se suicide et lui laisse une partie généreuse de sa vaste fortune, Cecilia soupçonne que sa mort était un canular. Alors qu’une série de coïncidences étranges devient mortelle, menaçant la vie de ceux qu’elle aime, la santé mentale de Cecilia commence à s’effriter alors qu’elle tente désespérément de prouver qu’elle est pourchassée par quelqu’un que personne ne peut voir.