La nouvelle fonctionnalité de Cyberpunk 2077 est essentielle pour la prochaine génération

Next-gen approche rapidement avec Microsoft, fournissant récemment encore plus de détails sur la Xbox Series X, y compris des spécifications techniques comme l’ombrage variable et la possibilité de reprendre rapidement pour plusieurs jeux.

Pour accompagner cela, CD Projekt Red a annoncé que toute personne qui achète Cyberpunk 2077 sur Xbox One recevra une mise à niveau gratuite vers Xbox Series X, lorsqu’elle sera disponible.

Cyberpunk est le premier grand jeu à avoir reconnu tout type de contrat entre générations, et c’est quelque chose qui devrait être le précédent à l’avenir. Il y a encore beaucoup d’inconnues sur la PS5 et la Xbox Series X, mais l’intégration des joueurs avec les plus grands jeux de 2020 serait une étape énorme pour réussir les nouvelles consoles.

Cyberpunk 2077 établit le précédent pour les autres éditeurs

La PS5 et la Xbox Series X seront les consoles les plus avancées jamais vues, quelles que soient leurs spécifications. Bien sûr, ces progrès entraînent un prix plus élevé, et les joueurs doivent être suffisamment incités à sauter le pas des consoles de la génération actuelle.

Cyberpunk 2077 est l’un des jeux les plus attendus de 2020, sinon le plus attendu. C’est une décision intelligente pour CD Projekt Red de faire de Cyberpunk un accord inter-générations, encourageant les joueurs à monter à bord lorsque le jeu sort en sachant qu’ils obtiendront cette mise à niveau sur toute la ligne. Cela permet également de compléter la gamme de jeux de la Xbox Series X, même si Cyberpunk n’est pas disponible au lancement. CD Projekt a une histoire de se peindre en tant que développeur qui donne la priorité aux joueurs, et cette décision ne fait que renforcer cette idée.

L’impulsion est maintenant sur d’autres éditeurs qui sortent les plus gros jeux de l’année. Maintenant que Cyberpunk l’a fait, la pression sera sur des jeux comme Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Part II et Avengers. Les joueurs s’attendront à quelque chose de similaire, et il serait judicieux pour les éditeurs de poursuivre les mêmes options, surtout s’ils sortent n’importe où près de Cyberpunk. Personne ne veut acheter le même jeu deux fois, même s’il y a des améliorations importantes sur les consoles plus récentes. Oui, c’est une fonctionnalité qui favorise le consommateur, mais c’est aussi une fonctionnalité qui pourrait profiter aux éditeurs et aux développeurs à long terme.

Sony et Microsoft doivent poursuivre les fonctionnalités inter-générations

Microsoft a officiellement annoncé que la Xbox Series X sera rétrocompatible avec les trois générations précédentes de Xbox, mais dans quelle mesure ce n’est pas clair. Sony, en revanche, n’a pas annoncé de détails sur la PS5. Quoi qu’il en soit, les deux sociétés devraient activement rechercher des accords entre générations, comme avec Cyberpunk 2077. Elles doivent travailler avec des éditeurs et des développeurs pour essayer d’apporter plus de jeux avec des mises à niveau entre générations.

À ce stade, il semble que Microsoft poursuive cette ligne de pensée, comme Cyberpunk 2077’s l’annonce a été faite en tandem avec les détails de la Xbox Series X. À cause de cela, il y aura plus de pression sur Sony pour faire de même. Si quelqu’un cherche à acheter une console de nouvelle génération, le système qui met à niveau gratuitement ses jeux actuels semble beaucoup plus attrayant que celui qui ne le fait pas. En plus de cela, Microsoft a Game Pass, et entre ces deux fonctionnalités, la Xbox Series X aura instantanément toute une bibliothèque de jeux à jouer, indépendamment des nouveaux titres que Microsoft publie. Encore une fois, les mises à niveau inter-générations gratuites sont quelque chose qui donne aux joueurs l’impression que leur temps et leur argent sont appréciés, et cela devrait absolument être le précédent à mesure que l’industrie évolue.

