La nouvelle mise à jour de Destiny 2 élimine enfin les boîtes à butin

Avec le lancement de Destiny 2’s Saison de la mise à jour Worthy en mars, Bungie éliminera enfin les boîtes à butin du jeu. Bungie n’est que la dernière entreprise à réévaluer la façon dont ils gèrent les boîtes à butin dans les jeux vidéo, suivant le chemin créé par EA après le retour de la boîte à butin dans la série Star Wars: Battlefront.

Les boîtes à butin ont une histoire fragile dans le monde des jeux vidéo. Il y a ceux qui pensent que la pratique consiste essentiellement à jouer, en particulier lorsque les joueurs peuvent utiliser de l’argent réel pour acheter l’accès à ces boîtes. Il est facile de voir cette comparaison pour des jeux comme NBA 2K20, qui incluait une machine à sous à butin dans sa remorque. Cela a conduit de nombreuses personnes à plaider pour la suppression des boîtes à butin des jeux, en particulier des boîtes à butin commercialisées pour les enfants. De nombreux joueurs se sont plaints, en fait, que certains développeurs AAA ont depuis supprimé le concept entièrement des franchises qui les présentaient à l’origine.

VG247 rapporte que Bungie supprimera les boîtes à butin avec cette nouvelle mise à jour de Destiny 2. Dans Destiny 2, les boîtes à butin sont appelées Bright Engrams et sont principalement achetées avec de l’argent réel. Les Bright Engrams fournissent simplement aux joueurs des objets cosmétiques, plutôt que des objets qui peuvent être utilisés pour le combat. Bungie aurait déclaré vouloir que les joueurs sachent à quoi ils dépensent leur argent, et les boîtes à butin ne répondent pas à ces critères. Bright Engrams ne disparaîtra pas complètement, mais à la place, les joueurs les acquerront grâce à la passe de saison du jeu.

Il y a d’autres grands changements à venir à Destiny 2 avec Season of The Worthy. Les joueurs pourront enfin jouer à nouveau au mode Trials of Osiris, dont les fans se souviendront peut-être comme une partie importante du contenu de fin de partie du premier jeu. Le nouveau contenu sera également axé sur le soutien de Raspoutine dans les nouvelles tours Seraph et la mort d’ennemis dans les secteurs perdus. Le Season Pass est également remanié afin que les joueurs puissent dépasser le niveau 100 et obtenir de nouveaux objets uniques.

Il est probablement très rassurant pour les fans que les boîtes à butin soient supprimées de Destiny 2, mais pour beaucoup, cette décision arrive très tard. Si Destiny 2 était gratuit, alors la plupart des joueurs n’auraient pas été aussi contrariés par la décision de Bungie de gagner plus d’argent. Étant donné que les fans de Destiny 2 doivent déjà se lancer pour de nouveaux contenus chaque saison, il était étrange que le jeu présente une autre opportunité de prendre de l’argent aux joueurs. Malgré la décision qui arrive un peu tard, j’espère que Destiny 2 sera encore mieux sans Bright Engrams.

Destiny 2 Shadows of the Worthy sera lancé le 10 mars.

VG247

