La nouvelle mission de Suicide Squad est une catastrophe très sanglante

Parfois, rassembler quelques méchants et former la Suicide Squad peut conduire au désastre et tout est maculé de sang.

Après le nouveau Suicide Squad de DC Comics boycotte sa propre mission … Les choses ne font qu’empirer. Voici le précédent Suicide Squad numéro 3 qui entraînera des morts, du sang, de la violence et de l’incertitude.

Après avoir clairement indiqué que cette bande dessinée serait à la hauteur de son nom, le dernier tour est de lancer la Suicide Squad à un autre type de défi. Non seulement un combat qui pourrait les tuer, mais le pire, c’est qu’ils se trahissent.

La nouvelle série de Tom Taylor et Bruno Redondo combiner deux équipes différentes de criminels qui viennent de vaincre les membres disparus de chaque équipe. Ce qui n’est finalement pas une bonne recette de succès.

La première mission de cette nouvelle équipe est un désastre.

La première tâche consiste à assassiner le président de Badhnisia et le remplacer (dont le choix a été acheté et payé par le gouvernement américain). Mais ce qui semble être une simple mission, à l’exception des dizaines de soldats qui seront tués dans le processus, s’est mal passé depuis le début. Le président élu a été défendu par les forces armées, qui ont presque tué Deadshot. Et même avant Harley quinn pourrait attaquer le chef de l’État soutenu par Deadly Six, Chaos Kitten, Jog et Thylacine, la mission est devenue une combinaison de sang et de trahison. Deadshot a été stupéfait en silence en regardant Ours en peluche, Aerie et Wink simuler une embuscade pour exécuter le président lui-même.

Inutile de dire que c’est un dilemme pour Deadshot. C’est exactement là que commence notre aperçu exclusif de la bande dessinée Suicide Squad, avec la colère de Lok face à l’échec de l’équipe confirmant que les choses ne feront que se compliquer à partir de maintenant.

Le premier numéro s’est avéré être un bain de sang, ce qui signifie que la même chose peut être attendue du numéro 2. On ne sait pas si Deadshot est inclus dans les victimes ou pas pour l’instant. Mais à en juger par le manque d’hésitation des révolutionnaires en laissant mourir leur coéquipier, un prix devra être payé.

Synopsis de la bande dessinée:

C’est la première mission de la Suicide Squad en tant que nouvelle équipe d’ennemis de sang, et les choses ont déjà terriblement mal tourné! Alors que les membres de l’équipe commencent à se faire face, la mission s’effondre rapidement, mais le nouveau chef d’équipe, Lok, ne laissera aucune mauvaise action impunie. Qui sera responsable de l’échec? Une chose est sûre: il y aura un enfer à payer …

Partager

Article précédent

Ils reconnaissent que l’Univers des monstres a été une expérience ratée

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.