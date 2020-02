La nouvelle petite amie de Joker, Punchline, arrive pour Nightwing

Le Joker a un nouveau partenaire dans le crime dans sa guerre contre Batman, mais il semble Nightwing ressentira également la piqûre de Punchline! C’est selon l’aperçu exclusif de . du prochain Nightwing # 72, dans lequel le plus récent méchant de DC Comics affrontera Dick Grayson alors qu’il retourne à Gotham.

Punchline n’a pas encore fait ses débuts dans la bande dessinée, mais il y a déjà beaucoup de battage médiatique autour des débuts à venir du personnage dans Batman # 89, ainsi que son rôle de soutien dans Year of the Villain: Hell Arisen # 3. À l’origine taquinée en tant que nouvelle femme dirigeante du Joker et femme de chambre carrément mortelle, la révélation complète de Punchline dans sa variante de la couverture de Batman # 94 garantissait que tous les fans de DC Comics feraient la queue pour voir comment la nouvelle femme fatale de Joker se compare à la précédente, une Harley Quinn.

Le mystérieux personnage “jouerait un rôle majeur dans la vie de Batman” et devrait jouer un rôle considérable dans le prochain scénario de “Joker War”. Il n’y a pas eu une tonne de détails sur cet arc d’histoire, mais avec le Joker rassemblant des informations sur les identités réelles de la famille Bat, et de nouvelles illustrations suggérant qu’un Joker démasquera Batman dans Detective Comics # 1023, vous pouvez Je parie que les choses ne feront que devenir plus sauvages d’ici. Punchline jouera un rôle crucial dans ce qui va suivre pour le Joker et Batman, il n’est donc pas surprenant qu’elle soit déjà en train de se lancer dans d’autres titres de DC Comics. Il y a une tonne de potentiel avec le personnage.

Quant à sa rencontre avec Nightwing, Punchline va rencontrer l’ancien Robin au milieu d’une crise d’identité. Dans les avant-premières de Nightwing # 70 et # 71, “ Ric Grayson ” a encore du mal à se réconcilier avec sa véritable identité (ayant eu ses souvenirs comme Robin l’a révélé de manière traumatisante). Pendant ce temps, le Joker devrait se mettre sur son chemin. Le numéro 71 taquine déjà Nightwing capturé par Joker pour se rendre au Dark Knight. Dans le numéro 72, Grayson recherchera Barbara Gordon pour résoudre ses problèmes d’identité … mais se heurte plutôt à Punchline. Découvrez la couverture mettant en vedette Punchline de Travis Moore ci-dessous, ainsi que l’intégralité de la sollicitation pour Nightwing # 72.

Nightwing # 72

Écrit par Dan Jurgens

Art par Ronan Cliquet

Couverture par Travis Moore

Couverture de variante par Alan Quah

Dick Grayson a appris la vérité: que «réparer» son identité n’appartient qu’à Barbara Gordon. Il doit se rendre à Gotham pour trouver Batgirl – et se heurte à Punchline, le nouvel homme de main du Joker. Contrairement à Harley Quinn, l’humour noir de Punchline correspond aux couteaux mortels qu’elle utilise sur ses victimes … et pour sa prochaine blague, Ric Grayson est la punchline.

5 mai 2020.

Nightwing # 72 sera disponible dans votre librairie de bandes dessinées locale le 5 mai 2020.

