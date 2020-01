La nouvelle petite amie supervillaine de Joker se fait taquiner dans le nouvel art de Batman

En ce qui concerne les romances, le Joker n’a pas beaucoup de flings dans DC Comics. Sa relation abusive avec Harley Quinn a été le couple central du prince clown de DC. En plus de cela, le Joker semble seulement obsédé par Batman. Cependant, il aurait pu trouver un nouveau partenaire dans le crime: Punchline.

L’écrivain actuel de Batman James Tynion IV a publié un bulletin d’information sur ses projets pour le prochain arc de Batman, où il a révélé le nom d’un nouveau méchant nommé Punchline qui devrait apparaître sur la couverture de Batman # 92. Conçu par Jorge Jimenez, Tynion a laissé quelques indices intéressants sur Punchline et sa relation potentielle avec le Joker.

Tynion a parlé du nouveau méchant qu’il a décrit comme “La dame sur le point de poignarder Batman!” Il a taquiné sa première apparition potentielle dans Batman # 89 et son rôle dans la prochaine guerre du Joker.

Mais QUAND apparaît-elle pour la première fois? Est-ce BATMAN # 89? Est-ce L’ANNÉE DU VILLAIN: HELL ARISEN # 3? Suis-je en train d’écrire son histoire d’origine dans le JOKER 80th Anniversary Special? Est-elle la nouvelle petite amie de Joker? Fait-elle partie de JOKER WAR ??! Qui diable est cette Punchline, et pourquoi veut-elle poignarder tout le monde?!?!?!?!?!?!!

Tynion IV a taquiné Punchline comme “pas un gars sympa”, qu’il est très excité de voir apparaître dans les pages de Batman.

Le design est élégant. Le maquillage de clown subtil mélangé à des couleurs frappantes, ainsi que le O et le X sur le dessus de ses bottes et gants sont assez menaçants. Ça va être intéressant de voir sa dynamique avec le Joker. Va-t-elle être une fan obsédée? Va-t-elle craquer pour les mêmes vieilles tactiques abusives que Harley? Sera-t-elle en contrôle de la situation? Comment l’autre nouveau méchant Designer joue-t-il dans tout cela? On répondra éventuellement à ces questions.

Quelle que soit sa relation avec le Joker, c’est cool de voir un nouveau méchant apparaître dans la série Batman en cours. Tynion IV et Jimenez veulent clairement faire leur marque dans leur course et introduire un nouveau personnage est un bon moyen de le faire. Esthétiquement, Punchline a fière allure. Will, elle a supporté le Joker BS? Nous le saurons bientôt.

Batman # 92

Écrit par James Tynion IV

Art par Jorge Jimenez

Couverture par Yasmine Putri

Le plus grand casse de l’histoire est en cours à Gotham City, grâce au mystérieux crimemaster connu sous le nom de Designer! Batman sait ce qu’il doit faire, mais pour arrêter l’intrigue, il doit d’abord échapper au piège mortel le plus ingénieux que le Riddler ait jamais imaginé!

En BD le 1er avril 2020.

