La nouvelle Porsche a des fans qui veulent être Mike Lowery – prix, modèle et statistiques de vitesse! – HITC

Bad Boys for Life arrive sur les écrans de cinéma en janvier avec une nouvelle voiture brillante pour les fans à lorgner.

Cela fait 17 ans que Bad Boys II n’est pas sorti pour la première fois dans les cinémas, mais un troisième et dernier volet de la trilogie Bad Boys est arrivé pour conclure une fois pour toutes.

Arrivé au cinéma le 17 janvier, Bad Boys for Life réintroduit Mike Lowrey et Marcus Burnett en tant que duo de copains copains que nous aimions en 1995 et 2003.

Mike et Marcus sont réputés pour faire le tour de Miami dans une voiture clinquante et chère et Bad Boys for Life de cette année n’est pas différent avec le duo de flics qui met la main sur une nouvelle conduite douce.

Will Smith a un nouveau tour dans Bad Boys for Life

Après être descendue dans la rue dans une Porsche 911 Turbo classique de 964 génération en 1995, la voiture allemande a été remplacée par une Ferrari 550 Maranello argentée dans la suite.

Dans Bad Boys for Life, le personnage de Will Smith, Mike Lowrey, est retourné à ses racines automobiles allemandes avec une superbe Porsche neuve à parcourir dans les rues de Miami.

Quel modèle est la nouvelle voiture?

La nouvelle Porsche dans Bad Boys for Life est une toute nouvelle 911 Carrera 4S, complétée par le magnifique travail de peinture bleue, un départ de la Porsche noire dans le premier film.

La Porsche 911 Carrera 4S est l’un des modèles haut de gamme que Porsche vend actuellement et ici au Royaume-Uni, les prix commencent à partir de 98 418 £.

Aux États-Unis, cependant, la même voiture vous coûtera 120 600 $.

Dans les deux cas, ce sont les prix de la voiture sans ajouts optionnels qui augmenteraient sans aucun doute le prix quelque peu.

Statistiques de vitesse pour la Porsche 911 Carrera 4S

Bien qu’un peu cher, il ne fait aucun doute que la Porsche 911 est la voiture idéale pour chasser les criminels en fuite.

La voiture emblématique a été constamment améliorée depuis la sortie du premier modèle en 1964 et ce dernier modèle a certainement beaucoup de punch.

La Porsche 911 Carrera 4S est dotée de 450 chevaux et peut passer de 0 à 60 mph en 3,4 secondes remarquables avec le module Sport Chrono.

Une fois que vous aurez dépassé 60 mi / h, la voiture continuera de rouler jusqu’à 190 mi / h et si ce n’est pas assez de vitesse pour que Mike Lowrey attrape des criminels, il devrait peut-être l’appeler un jour.

Bad Boys for Life arrive dans les salles le 17 janvier 2020.

Dans d’autres nouvelles, nous sommes désespérés pour une suite de The Gentlemen: A-t-elle été confirmée?