La nouvelle super équipe de Marvel a le pire timing jamais

Marvel Comics a choisi de lancer une nouvelle équipe de super-héros “,L’Union“- et le moment ne pourrait pas être pire. Le Royaume-Uni a toujours été un public cible majeur pour les bandes dessinées. En fait, dans le passé, Marvel dirigeait une empreinte” Marvel UK “dédiée, qui était une façon intelligente de éviter les coûts d’importation.

Les livres n’étaient à l’origine que des réimpressions, mais ont progressivement adopté des personnages originaux; Pourtant, les écrivains de Marvel UK ont créé un nombre remarquable de personnages originaux, notamment Captain Britain, Psylocke et l’agent SHIELD Lance Hunter (qui a été incorporé aux agents Marvel’s SHIELD). Même lorsque Marvel UK a été dissoute, Marvel a continué de publier des livres en Grande-Bretagne, notamment le spin-off X-Men Excalibur. La série Excalibur actuelle, qui fait partie de la relance en cours de X-Men, est un successeur spirituel à cela; de manière amusante, il semble que les X-Men soient sur le point d’entrer en guerre avec le Royaume-Uni.

Dans leur dernière poussée, Marvel a annoncé une nouvelle équipe de super-héros britannique qui sera lancée à la suite de l’événement “Empyre”. Écrit par Paul Grist (Judge Dredd, Jack Staff), et avec l’art d’Andrea Di Vito (Annihilation), l’Union sera un groupe réticent qui se regroupera contre l’invasion de Kul / Skrull de Hulkling. Il mettra en vedette le héros britannique établi Union Jack, qui sera rejoint par un certain nombre de personnages originaux.

Le choeur: “Les collines du Pays de Galles résonnent de chansons. Sa voix les détruit.”

Kelpie: “En Écosse, ce ne sont pas les monstres dont vous devez vous soucier. C’est le Loch.”

Serpents: “Selon la légende, St. Patrick a jeté tous les serpents d’Irlande. Il en a manqué quelques-uns.”

Britannia: “Ils voulaient qu’elle leur donne des héros. Elle leur a donné autre chose.”

Le timing politique de tout cela ne pouvait pas être pire. À l’heure actuelle, le Royaume-Uni traverse essentiellement une sorte de crise d’identité. En 2016, un résultat référendaire a lancé le Brexit – le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, dont même le docteur Doom a plaisanté – sur la base d’une majorité de 52/48%. Depuis lors, le pays est de plus en plus divisé sur les plans politique et culturel. Le Brexit est finalement devenu une réalité après une élection générale qui a donné au Premier ministre Boris Johnson une majorité écrasante, mais cela était davantage fonction de la structure du système électoral britannique.

En vérité, le Brexit a menacé la véritable Union des nations qu’est le Royaume-Uni. Un mouvement nationaliste en Écosse prend de plus en plus de pouvoir et réclame vocalement un nouveau référendum sur la question de savoir si l’Écosse devrait quitter le Royaume-Uni; leur cause a été renforcée par le fait que l’Écosse a voté contre la sortie de l’UE mais est essentiellement tirée à cause de l’Angleterre. Pendant ce temps, certains aspects de l’accord de retrait de l’UE négocié par Boris Johnson exercent une pression intense sur les obligations commerciales entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, et les chances sont bonnes L’Irlande du Nord s’unifiera avec la République d’Irlande et quittera également le Royaume-Uni. Marvel crée essentiellement une équipe de super-héros dédiée à l’Union au moment même où elle s’effondre.

Maintenant, il est tout à fait possible que Marvel ne joue pas cette ligne droite. Il y a eu des spéculations selon lesquelles l’Union est vaguement inspirée par les Thunderbolts, un groupe de super-héros qui se sont avérés être des méchants. Mais quelle que soit l’approche merveille prend, ils jouent avec des symboles nationalistes à un moment où le Royaume-Uni est essentiellement divisé au milieu. Cela pourrait devenir désordonné.

