La nouvelle vedette d’ILM examine les ensembles virtuels du Mandalorian

Le Mandalorian fait un excellent travail avec différents endroits dans cette galaxie très loin, et une nouvelle featurette ILM révèle comment cela a été fait. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous, qui montre comment le studio d’effets a filmé une grande partie de la série dans un «mur et plafond vidéo semi-circulaire LED immersif et massif de 20 pieds de haut par 270 degrés avec un espace de performance de 75 pieds de diamètre», ce qui a permis La série de Jon Favreau pour combiner des aspects pratiques avec des extensions numériques.

La série a été un énorme succès pour Disney + depuis son lancement en même temps que le service en novembre. La deuxième saison devrait sortir en octobre.