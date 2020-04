La nouvelle venue Savannah Smith joue le rôle principal dans la série de redémarrage de HBO Max ‘Gossip Girl’ – Blackfilm

La date limite indique que le prochain HBO Max Une fille bavarde le redémarrage a jeté la jeune actrice Savannah Smith pour un rôle principal. Il s’agit de la première réservation pour Smith, qui étudie actuellement le théâtre à la Tisch School of the Arts de NYU.

Le début de la production de la série de 10 épisodes – de Joshua Safran, Josh Schwartz et Fake Empire de Stephanie Savage, Alloy Entertainment, Warner Bros TV et CBS Television Studios – a été retardé par la pandémie de coronavirus en cours.

Comme la série originale, la nouvelle itération de Gossip Girl, écrite par Safran, est basée sur le livre de Cecily von Ziegesar. Huit ans après la fermeture du site d’origine, une nouvelle génération d’adolescents des écoles privées de New York est initiée à la surveillance sociale de Gossip Girl. La série de prestige abordera à quel point les médias sociaux – et le paysage de New York lui-même – ont changé au cours des années intermédiaires.

Les détails sur le personnage de Smith n’ont pas été dévoilés, mais elle serait l’une des filles cool de l’école.

Smith rejoint ses collègues Emily Alyn Lind, Tavi Gevinson, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez et Jason Gotay aussi bien que Thomas Doherty, Adam Chanler-Berat et Zion Moreno

Le dirigeant de Safran produit avec Schwartz et Savage de Fake Empire et Leslie Morgenstein et Gina Girolamo d’Alloy Entertainment. Lis Rowinski de Fake Empire est co-productrice exécutive.