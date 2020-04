La nuit la plus longue, la vérité la plus froide. La bande-annonce de Head

À travers la division japonaise de Hulu, nous faisons écho au lancement de la bande-annonce de «La tête», thriller de survie réalisé par Jorge Dorado («El embarcadero», «Gigantes») qui se déroule dans l’un des endroits les plus reculés de la planète, l’Antarctique.

Le Mediapro Studio, Hulu Japan et HBO Asia produisent cette série de fiction développée par Lex et David Pastor en collaboration avec le producteur Ran Tellem (‘Homeland’) dont le tournage a duré plus de 12 semaines dans des endroits des îles Canaries et d’Islande.

À leur tour, les frères Pastor susmentionnés, responsables des “ Infectados (Carriers) ” et des “ Los ltimos dias ”, ont été avec Isaac Sastre les scénaristes de cette mini-série composée de six épisodes, chacun d’une durée de 50 minutes, qui dans notre country sortira le 12 juin sur Orange TV.

John Lynch (‘The Terror’, ‘Tin Star’), Tomohisa Yamashita (‘Code Blue’, ‘Terra Formars’), Laura Bach (‘Sprinter Galore’, ‘One-Two-Three Now!’), Mnica Lpez ( ‘Iron’, ‘The Uncertain Dweller’), Alexandre Willaume (‘Beneath the Surface’, ‘Deep State’), Katharine O’Donnelly (‘Mara, Queen of Scotland’), lvaro Morte (‘The Pier’, ‘Pendant la tempête ») et Amelia Hoy (« Dans le couloir de la mort »,« Sous la surface ») mènent le casting de cette coproduction avec une saveur internationale claire.

Les mois sombres et longs de l’Antarctique, le froid, le vent et les vastes étendues de glace, ainsi que le sentiment de solitude et de claustrophobie, sont les éléments distinctifs de cette fiction située à la station internationale Polaris VI, en Antarctique, où un petit Un groupe de scientifiques de divers pays maintiendra la base en marche pendant la longue nuit polaire.

Mais en plein hiver, la station cesse de communiquer avec l’extérieur …

