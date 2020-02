La page LinkedIn d’Activision Blizzard Studios Executive dévoile la série animée Diablo, la série animée Overwatch en préparation

En novembre 2015, Activision a annoncé la formation d’un nouveau studio pour développer des versions film et TV de son IP. Cependant, à part la Skylanders Academy, il y a eu de nombreux résultats ces dernières années. Cependant, certains nouveaux éléments cités sur la page LinkedIn du président d’Activision Blizzard Studios Film & TV, Nick van Dyk, indiquent que cela pourrait bientôt changer avec des projets d’animation basés sur Diablo et Overwatch.

Selon sa page LinkedIn, Activision Blizzard développe actuellement une série télévisée Netflix de «style anime» pour la célèbre franchise de jeux vidéo, Diablo. Il est répertorié comme «rendu dans un style anime» et actuellement en pré-production. Netflix est attaché pour être le partenaire de distribution mondial de l’émission.

On parle d’une série animée Diablo d’Activision Blizzard depuis un certain temps. En septembre 2018, Andrew Cosby a révélé dans un tweet qui avait été supprimé par la suite qu’il rédigerait l’émission, qui visait un contenu «coté R» (ou dans le cas de la cote TV M).

La page LinkedIn de Van Dyk révèle également que lui et son partenaire créatif ont vendu une série animée basée sur la célèbre franchise Overwatch de Blizzard. Une série animée ressemble à un moyen approprié de traduire les aventures d’Overwatch à l’écran. Il y a eu un certain nombre de courts métrages d’animation CG basés sur la franchise remontant à 2014 avec la bande-annonce initiale de révélation cinématographique CG.

Activision Blizzard Studios et Netflix n’ont pas encore fait d’annonce officielle sur les émissions de télévision pour Diablo et Overwatch, mais cette nouvelle précise au moins qu’ils ont quelque chose en préparation. Skylanders Academy a fonctionné pendant trois saisons et 38 épisodes sur Netflix.

Pendant ce temps, Diablo IV a été récemment annoncé en novembre dernier lors de la BlizzCon, avec Overwatch 2. Les jeux n’ont pas encore de dates de sortie officielles mais sont actuellement développés par Blizzard Entertainment.