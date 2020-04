La personne qui a convaincu Chris Evans de jouer à Captain America

Après avoir joué Johnny Storm / Human Torch, l’acteur Chris Evans ne voulait pas être Captain America, heureusement, ils l’ont convaincu.

Après plus d’une décennie à donner vie à Steve Rogers / Captain America dans le Univers cinématographique Marvel, et faire un excellent travail, il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Chris Evans sur le papier, mais cela n’a presque pas eu lieu.

Quand ils négociaient sa signature, l’acteur n’était pas clair à ce sujet. Même John Krasinski a fait les tests et était sur le point de signer. Mais finalement Chris Evans Il a accepté et tout cela parce que sa mère l’a convaincu. Voici comment il l’explique Lisa Evans:

«Sa plus grande crainte était de perdre son anonymat. Il a déclaré: «J’ai maintenant une carrière où je peux faire le travail que j’aime vraiment. Je peux promener mon chien. Personne ne me dérange. Personne ne veut me parler. Je peux aller n’importe où. Et l’idée de perdre cela me terrifie. ” J’ai dit: “Écoutez, voulez-vous faire du théâtre pour le reste de votre vie? Si vous faites cette partie de Captain America, vous aurez une chance. Vous n’avez jamais à vous soucier de payer le loyer. Si vous participez, il vous suffit de décider, cela n’affectera pas négativement votre vie ».

C’était la bonne décision.

L’un des grands succès de l’univers cinématographique Marvel est ses castings. Ils choisissent généralement le meilleur interprète pour le super-héros correspondant. Vous ne pouvez actuellement pas imaginer mieux que Chris Evans en tant que Captain America, Chris Pratt en tant que Star Lord, Robert Downey Jr. en tant que Iron Man ou Chris Hemsworth en tant que Thor.

Maintenant Chris Evans peut choisir le projet qu’il veut, nous l’avons déjà vu dans Dagues dans le dos et jouera dans la série Defending Jacob. Mais il veut aussi élargir sa facette de réalisateur. Et cela ne serait pas possible si sa mère ne l’avait pas convaincu de jouer Captain America.

