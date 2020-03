La petite soeur de Wolverine revient sur les X-MEN de Marvel

L’une des clés de la persévérance des X-Men est que la distribution contient des centaines de personnages mémorables, dont chacun est le mutant préféré de quelqu’un. Gabby Kinney est un ajout récent à ce mythe, originaire du tout nouveau Wolverine de Tom Taylor et David Lopez en 2015, mais le berserker de la taille d’une pinte a immédiatement suscité une solide base de fans. Gabby a disparu des pages de Marvel depuis la fin de la série qui la mettait en vedette il y a près d’un an. Heureusement pour les réticences du personnage, une récente série de tweets des créateurs de X-Force confirme que le personnage reviendra dans la série dans un numéro à paraître prochainement.

Gabby Kinney, également connu sous le nom de super-héros Honey Badger, est un clone d’un clone. Lorsque Logan est mort, le manteau Wolverine est passé à Laura Kinney, un clone de Logan avec tous ses pouvoirs. (Les fans de Logan se souviendront d’une Laura beaucoup plus jeune apparaissant dans la série.) Dans le premier arc de sa série, la toute nouvelle Wolverine a découvert que la société Alchemax avait secrètement créé plus de clones de Wolverine en utilisant les gènes de Laura. La plupart d’entre eux sont morts en tentant de se venger de leurs créateurs, mais Gabby, la plus jeune et la moins traumatisée, a survécu et a été adoptée par sa sœur / mère / modèle Laura. Gabby n’a qu’une seule griffe sur chaque bras, mais son facteur de guérison est plus fort, associant une régénération infinie à une réponse à la douleur nulle. Elle se fait aussi facilement des amis, se liant instantanément avec le carcajou réel Jonathan et son compagnon d’armes mortes Deadpool.

Lorsque Logan est revenu, Laura a abandonné son spin sur le costume emblématique jaune et bleu et est revenu au nom qui lui avait été attribué à la naissance, X-23. Cela constituait un pas en arrière dans le développement du personnage, mais c’était temporaire. Après la relance de Dawn of X, Laura est réapparue dans les pages de X-Men en tenue Wolverine complète, et Logan a clairement indiqué à la fois à elle et aux lecteurs qu’elle avait un droit égal au titre. Mais le membre adoptif de sa famille était toujours porté disparu.

Le 7 mars 2020, l’artiste de X-Force Joshua Cassara a posté un tweet souhaitant “un bon samedi” au public Twitter, en particulier à ses pairs de l’industrie de la bande dessinée travaillant tout au long du week-end. Le tweet était accompagné d’un panneau encré de Gabby en costume, reconnaissable à ses lunettes et à ses cicatrices faciales distinctives. Benjamin Percy, qui écrit actuellement X-Force et Wolverine pour Marvel, a confirmé le teaser. L’auteur a cité le Tweet et ajouté le teaser “Coming soon in X-Force 9”.

Les deux tweets ont été accueillis par un torrent d’éloges de X-Fans: des panneaux mettant en évidence des moments exceptionnels de Honey Badger, des GIF élogieux et des émojis cardiaques. Les réactions comprenaient également des questions brûlantes entourant la renaissance de la machine à tuer compatissante. At-elle vieilli, de la même manière que Laura est devenue adulte à temps pour recevoir son propre livre? Va-t-elle continuer à utiliser le nom de code Honey Badger, ou préférera-t-elle le titre “Scout”, un titre qu’elle a adopté dans les dernières pages de la série X-23? Les fans sauront quand X-Force # 9 sortira le 18 mars 2020.

Source: Joshua Cassara, Benjamin Percy

