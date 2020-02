La phase 4 du MCU est façonnée par le succès de Star Wars (et ses échecs)

le MCULa phase 4 de ‘est façonnée par les succès de Star Wars – et ses échecs. L’univers cinématographique Marvel se réinvente essentiellement pour la phase 4, dans la mesure où il ne devrait plus du tout être appelé univers “cinématographique”. Au contraire, il s’étend au-delà des films, devenant ce qui est peut-être mieux appelé un univers “transmédia”. Il incorpore tout, des romans liés aux émissions de télévision qui traverseront directement les films eux-mêmes.

Marvel n’est pas la première entreprise à essayer cette approche; Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, et son équipe suivent les traces de Lucasfilm, qui gère une sorte d’univers transmédia depuis des décennies. Feige est un fan de Star Wars depuis longtemps, ayant grandi avec la franchise, et il semble avoir tiré quelques leçons clés de Lucasfilm. Il est assez ouvert sur le fait qu’il s’en inspire aussi. Les émissions télévisées à venir ont été célébrées avec un programme Disney + intitulé “Expanding the Universe”, qui rappelle l’ancien univers élargi de Star Wars; les romans liés sont commercialisés avec des slogans comme “Road to Avengers: Endgame”, exactement le même type d’approche marketing que Lucasfilm utilise pour leurs livres avant une grande sortie.

Bien sûr, comme le savent tous ceux qui connaissent Star Wars, la tentative de Lucasfilm de gérer un univers transmédia a été marquée à la fois par des succès et des échecs. Feige et son équipe sont assez critiques, et il y a des signes qu’ils ont appris des deux.

L’approche de Marvel a besoin de Kevin Feige

Un univers transmédia nécessite une vision centralisée, avec un contrôle strict afin de s’assurer que tout atterrit efficacement. Kathleen Kennedy a compris que lorsqu’elle a repris Lucasfilm au moment de l’achat de Disney, elle a donc créé le Lucasfilm Story Group. Ils sont chargés de garder une trace du canon afin de s’assurer que tout est réuni, d’aider les scénaristes et les réalisateurs dans le développement de nouvelles histoires. Le contenu est échelonné sur les différents supports, et au mieux, il crée une sensation merveilleuse et cohérente pour la franchise. Le point culminant a été la sortie de Rogue One: A Star Wars Story, avec des romans liés tels que Catalyst de James Luceno et la romanisation d’Alexander Freed Rogue One ajoutant une réelle profondeur à l’épopée.

La culture d’entreprise de Marvel est différente et, par conséquent, il est peu probable qu’ils créent un groupe d’histoire similaire; cela évoquerait des souvenirs du très problématique comité créatif de Marvel, heureusement fermé en 2015. Au lieu de cela, chez Marvel, tout contrôle repose sur Kevin Feige, qui agit en tant que producteur de tout le contenu du MCU. Le mandat de Feige s’élargit, au point qu’il a également été nommé directeur de la création de Marvel Entertainment, avec une surveillance des décisions créatives, éditoriales et narratives sur tous les supports. Tout ce qui ne concerne pas Feige semble être en train de se terminer, avec l’annulation de spectacles tels que Cloak & Dagger et Ghost Rider. Et le timing de tout cela correspond parfaitement au lancement de la phase 4, juste au moment où Marvel Studios se réinvente.

L’univers élargi doit être important

L’ancien univers étendu de Lucasfilm avait un défaut critique; il a adopté une approche à plusieurs niveaux du canon, les films fonctionnant au plus haut niveau et le reste du contenu étant subsidiaire. Cela signifiait que le canon était en constante évolution, car chaque fois que George Lucas faisait un autre film, le canon secondaire devait s’adapter. Jusqu’à la restructuration actuelle, la division entre Marvel Studios et Marvel Television signifiait que le MCU suivait un modèle similaire, les émissions de télévision étant constamment obligées de s’adapter aux événements sur grand écran. Les choses ont monté en flèche avec Agents of SHIELD saison 6, qui n’a même pas essayé de suivre les événements d’Avengers: Infinity War, et pourrait tout aussi bien se dérouler dans un univers alternatif.

Mais afin de créer une véritable franchise transmédia, Marvel Studios adoptera une approche très différente. Cette fois-ci, tout compte; les émissions Disney + TV présenteront des personnages comme Mme Marvel et Moon Knight, qui, selon Marvel, feront le saut au cinéma. Falcon and Winter Soldier se sent comme une configuration essentielle pour le prochain arc MCU de Sam Wilson, alors qu’il manie le bouclier en tant que nouveau Captain America; WandaVision et Loki sont liés au docteur Strange dans le multivers de la folie; et il a été rapporté que la série Loki expliquerait comment Mjolnir est récupéré pour Thor: Love and Thunder. On sait peu de choses sur les plans de Marvel pour les romans et les bandes dessinées, mais j’espère qu’ils seront tout aussi essentiels. Enfin, l’ancien slogan du MCU – “Tout est connecté” – sera vrai.

L’approche de la phase 4 du MCU fonctionnera-t-elle?

Lorsque Marvel Studios a lancé le MCU, personne n’était entièrement sûr que l’idée d’un univers cinématographique fonctionnerait même. En fin de compte, il s’est avéré être l’un des plus grands succès de l’histoire d’Hollywood, de plus en plus fort, avec Avengers: Fin de partie cette année devenant le film le plus rentable de tous les temps. Mais la phase 4 est une autre grande expérience, le MCU se développant au-delà des films.

Mais les téléspectateurs achèteront-ils réellement dans cet “univers Marvel Transmedia?” Alors qu’un univers interconnecté qui transcende les frontières de n’importe quel média sonne comme une idée passionnante, son succès dépendra d’une gestion minutieuse. Chaque élément de contenu individuel doit être important, mais tout doit également être capable de se tenir debout, accessible à un tout nouveau spectateur.

L’introduction de personnages et de points d’intrigue sur le petit écran est passionnante, mais cela crée le risque que les films eux-mêmes ne soient entièrement compris que par les abonnés Disney +. Pensez à la confusion que de nombreux téléspectateurs de Star Wars ont ressentie lorsque Dark Maul est apparu dans Solo: A Star Wars Story; seules les personnes familiarisées avec les animations de Star Wars savaient même que l’ancien apprenti Sith avait survécu à l’épisode I de Star Wars: la menace fantôme. En conséquence, les cinéphiles moyens ont été complètement perdus. Marvel ne peut pas se permettre de tels moments.

Si quelqu’un peut bien faire les choses, c’est bien Kevin Feige. La série ininterrompue de succès à succès de Marvel témoigne de son talent de producteur et de la force de sa vision créative. Sa familiarité avec Lucasfilm signifie qu’il comprend pourquoi les tentatives précédentes de construction d’un univers transmédia ont été viciées, et avec une prévoyance prudente, Feige devrait être en mesure d’éviter ces mêmes erreurs. La phase 4 de Marvel est risquée – mais il n’y a aucune raison de supposer que les risques ne seront pas payants.

