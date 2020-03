La Phoenix Force a un grand allié pour détruire les Avengers

Partager

L’une des plus grandes menaces de l’univers Marvel veut fusionner avec la Phoenix Force pour détruire les Avengers les plus puissants de la Terre.

Attention SPOILERS of Avengers numéro 32 de Jason Aaron, Ed McGuinness, Francesco Manna, Jason Keith et Cory Petit. Dans les bandes dessinées de Marvel nous vérifions comment Les Vengeurs ils ne sont pas étrangers aux menaces intergalactiques. Ils ont combattu Skrulls, Kree, Thanos le Mad Titan, Galactus et bien d’autres. Les héros les plus puissants de la Terre viennent également de terminer une mission cosmique qui les a amenés à emmener un bébé humain avec lui. Starbrand (objet cosmique très puissant) de retour sur Terre. Maintenant, la menace est Phoenix Force.

C’est l’une des entités cosmiques les plus puissantes de l’univers Marvel. Bien sûr, l’oiseau ardent est principalement lié à X Men y Jean grisBien qu’il ait fait sentir sa présence ces dernières années dans une multitude d’histoires Marvel.

Maintenant, la Phoenix Force fait un retour majeur dans Avengers numéro 32 dans une histoire intitulée “Les méchants les plus puissants de la Terre”. L’intrigue rassemble de nombreux fils qui ont été tissés tout au long de la Jason Aaron en tant qu’écrivain pour The Avengers, avec Mephisto être le marionnettiste d’un groupe de méchants.

L’un de ces antagonistes est Namor.

Il est l’actuel roi d’Atlantide et le chef des défenseurs des profondeurs, qui est toujours en guerre avec le monde de surface. Seulement cette fois, il pousse sa nouvelle guerre contre le monde de la surface à l’extrême avec de violentes attaques contre la Roxxon Corporation et les Avengers.

Namor cherche un allié dans le cosmos donc termine la bande dessinée Avengers numéro 32 en regardant les étoiles et en faisant signe à la Phoenix Force vers la Terre. Alors que le prochain numéro de la série donne le coup d’envoi d’un nouvel arc narratif impliquant l’anti-héros Moon Knight et l’ère de Khonshu, le roi d’Atlantide se souvient qu’il peut toujours sentir la Phoenix Force à l’arrière de son cerveau, et aussi Il mentionne que leur temps ensemble était trop court.

S’engageant à sacrifier chaque partie de lui-même pour se réunir à nouveau avec ce pouvoir cosmique, Namor propose que si la Force de Phoenix l’aide à dévaster les Avengers, cela l’aidera à mettre le feu aux galaxies. Donc, cette union pourrait mettre fin à tout l’univers Marvel.

