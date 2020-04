La photographie de Stella Meghie dirigera Whitney Houston Biopic – Blackfilm

Deadline rapporte que le photographe Helmer Stella Meghie est en négociation pour diriger un Whitney Houston biopic en association avec The Whitney Houston Estate, Primary Wave et le producteur de musique gagnant d’un Grammy Clive Davis.

Le script et la production est Anthony McCarten, le scénariste nominé aux Oscars qui a écrit les films biographiques Les deux papes, Darkest Hour, Bohemian Rhapsody, et La théorie de tout. Sur ces films, Rami Malek (Freddie Mercury), Gary Oldman (Winston Churchill), et Eddie Redmayne (Stephen Hawkins) a remporté l’acteur principal des Oscars trois ans de suite, et Jonathan Pryce et Anthony Hopkins étaient tous deux nommés respectivement pour le pape François et le pape Benoît.

Se concentrer sur une icône féminine sera une nouvelle pour lui.

Le film de Whitney Houston sera produit par Pat Houston au nom du Houston Estate, Davis, Larry Mestel au nom de Primary Wave Music, Denis O’Sullivanet McCarten à travers sa bannière Muse of Fire Productions. Primary Wave Music est un partenaire du domaine Whitney Houston. Le film bénéficiera de l’utilisation des nombreuses chansons à succès de Houston.

Les producteurs décrivent leur vision du film comme une «célébration joyeuse, émotionnelle et déchirante de la vie et de la musique de la plus grande chanteuse pop R&B de tous les temps, retraçant son voyage de l’obscurité à la célébrité musicale.

Houston est l’artiste musicale la plus récompensée de tous les temps, vendant plus de 200 millions de disques dans le monde. Avec son premier album studio en 1985 et pendant plus de 25 ans qui ont suivi, sa musique est devenue la bande originale de plusieurs générations. Ses chansons à succès incluaient Saving All My Love for You, How Will I Know, Greatest Love of All, I Wanna Dance with Somebody, Did not presque tout, So Emotional, Where Do Broken Hearts Go, I’m Your Baby Ce soir et Million Dollar Bill, parmi tant d’autres. Les six chansons que Houston a enregistrées pour son tour d’écran en 1992 avec Kevin Costner ont propulsé la bande originale de The Bodyguard pour remporter plusieurs Grammy Awards, y compris l’album de l’année, et un record de l’année pour le single écrit par Dolly Parton, I Will Always Love You. Plus tard, elle a fait des bandes sonores pour d’autres films, dont Waiting to Exhale et The Preacher’s Wife, ce dernier qui est devenu l’album gospel le plus vendu de l’histoire.

Il y a eu quelques films centrés sur la vie de Houston, en 2015 Angela Basset a réalisé Yaya DaCosta en Whitney à vie. Nick Broomfield a réalisé le documentaire de 2017 Whitney: Puis-je être moi pour Showtime. Kevin Macdonald a réalisé le documentaire 2018 Whitney qui a fait sa première au Festival de Cannes 2018 et est sorti au niveau international dans les salles cet été. Gabrielle Dennis a joué à Houston dans le BET L’histoire de Bobby Brown en 2018 et Demetria McKinney a joué le rôle dans le film TV One Bobbi Kristina.

.