La pire chose que chaque personnage principal de Better Call a fait

Better Call Saul d’AMC revient le 23 février après une interruption prolongée en raison de problèmes de programmation et d’écriture. La première a été très attendue pour le drame policier à succès, qui maintient souvent les fans contraints et sur le bord de leurs sièges.

Comme nous verrons bientôt le retour de nos personnages tordus et axés sur la carrière préférés, c’est le bon moment pour se rappeler à quel point cette série les a compliqués. Personne n’est exactement comme il semble à première vue, tout le monde a de sombres secrets, et plus important encore, un côté sombre qui n’est parfois pas évident à première vue. La complexité est ce qui rend le casting de personnages de Better Call Saul si profond et intéressant. Jetons un coup d’œil à la pire chose que chacun d’eux ait faite.

10 Jimmy McGill – Ruiner la carrière de Kim

Nous ne savons pas quel sera le sort de Kim après que Jimmy se soit complètement transformé en Saul Goodman et ait commencé à travailler pour Walter White. Au début de Better Call Saul, elle a eu une carrière en droit très réussie, mais cela a commencé à changer à mesure qu’elle s’impliquait davantage avec Jimmy.

Elle a même fini par se livrer à ses caprices d’ouvrir leur propre cabinet d’avocats ensemble, mais il est triste que la relation de Kim avec Jimmy lui fasse devoir faire tant de sacrifices difficiles.

9 Hector Salamanca – Utilisation d’un magasin de crème glacée comme façade pour un cartel de drogue

Hector Salamanca est l’un des méchants les plus notoires de l’ensemble de la franchise. Il était connu sous le nom de Don Hector pour ses partisans et dirigeait une «entreprise» de drogue prospère pendant des années, inculquant la peur et le respect à ceux qui travaillaient pour lui.

L’une des choses les plus méprisables et dérangeantes qu’Hector a faites a été révélée dans Better Call Saul; il a utilisé un camion de crème glacée comme couverture pour son cartel de la drogue, qui est assez bas, même pour Hector.

8 Jimmy McGill – Devenir Saul Goodman

Jimmy McGill a été présenté pour la première fois dans l’épisode de la saison 2 de Breaking Bad, “Better Call Saul”, comme son alter ego en quelque sorte, Saul Goodman. Dans la série originale, nous n’avons jamais vraiment connu le vrai côté de Jimmy, et il n’a été mentionné que comme étant Saul Goodman.

Maintenant que la série dérivée, Better Call Saul, approche de sa cinquième saison, le public a reçu un aperçu convaincant de la vie antérieure de Jimmy McGill, avant même de penser à Saul Goodman. Nous savons finalement que Jimmy empruntera un chemin terrible, qui ruinera effectivement sa vie, et le voir se produire après coup est assez déchirant.

7 Chuck McGill – Décourager son frère

Chuck était l’un des personnages les plus complexes et les plus compliqués de Better Call Saul, et son effet sur Jimmy est toujours aussi fort malgré le fait que Chuck ait rencontré sa disparition lors de la finale de la saison 3. C’est un fait bien connu de la série que Jimmy a toujours admiré et a admiré son frère aîné, Chuck. Lorsque l’échelle a développé une “allergie” psychologique à l’électricité, c’est Jimmy qui s’est élevé et s’est occupé de lui pendant des années.

Cela rend le fait que Chuck a constamment insulté et méprisé Jimmy et ses manières quelque peu discutables, d’autant plus déchirant. De façon mémorable, dans l’épisode de la saison un, “Pimento”, Chuck prononce un discours à Jimmy détaillant ce qu’il pense de la carrière de son frère cadet en tant qu’avocat. Pour Jimmy, avoir Chuck l’appeler “Slippin ‘Jimmy” et insulter son diplôme en droit a été un coup dur.

6 Kim Wexler – S’engager dans les jeux corrompus de Jimmy

Kim est connue pour être l’une des avocates les plus ambitieuses et les plus compétentes de Better Call Saul.Elle a commencé sa carrière par un petit emploi dans la salle du courrier à Hamlin Hamlin McGill (où elle a rencontré Jimmy) et a progressé pour devenir une avocate très respectée.

Malgré cela, la faiblesse de Kim se révèle généralement être sa relation amoureuse compliquée avec Jimmy, et à cause de cela, ses pitreries la font souvent tomber. Dans un cas, Kim se baisse au niveau de “Slippin ‘Jimmy” et, sous les pseudonymes de Giselle et Viktor, prétend être des entrepreneurs Internet pour l’un des projets de Jimmy.

5 Mike Ehrmentraut – Travailler pour Gus Fring

Mike est l’un des personnages les plus remarquables de Breaking Bad et de Better Call Saul. Bien qu’il n’ait jamais été considéré comme un antagoniste dans les deux séries, il a certainement pris sa part de décisions douteuses, d’être un officier de police corrompu jusqu’à finalement travailler pour l’infâme Gus Fring.

C’est la décision d’échelle qui a probablement été la pire que Mike ait jamais prise, et qui, combinée à son implication avec Walter White, a finalement conduit à sa disparition dans l’épisode de la saison 5 de Breaking Bad, “Say My Name”.

4 Nacho Varga – Être un agent double

Nacho a été présenté dans la première saison de Better Call Saul, et est l’un des nombreux personnages de la série qui n’était jamais apparu dans Breaking Bad. Il menait une vie apparemment calme et normale, travaillant dans le magasin de tapisserie d’ameublement de son père, jusqu’à ce qu’il rencontre les Salamancas, ce qui conduirait à plusieurs mauvaises décisions de vie.

Après avoir rencontré Tuco, Nacho a commencé à participer à la gestion de ses opérations de drogue illégales, devenant l’un des principaux exécuteurs et bras droit de Tuco. Cette décision s’avérerait dangereuse pour Nacho, car il finirait par être entraîné dans le mode de vie mortel de Salamanque.

3 Gus Fring – Vaincre Hector

Gus est facilement l’antagoniste le plus notoire, le plus dangereux et le plus respecté de Breaking Bad et Better Call Saul. Il a un passé sordide et dirige sans vergogne sa chaîne de restaurants, Los Pollos Hermanas, en tant que façade pour la distribution de méthamphétamine. À première vue, Gus semble être un propriétaire d’entreprise prospère et très admiré, ce qui le rend si sinistre.

Gus a fait d’innombrables choses terribles au cours des deux séries »; il a massacré sans effort plusieurs personnes et menacé tristement de tuer la petite fille de Walter. L’une des pires choses que Gus ait jamais faites s’est produite dans Better Call Saul, quand il s’est assuré que Hector Salamanque resterait dans un état végétatif après que Nacho lui ait glissé des pilules mortelles.

2 Howard Hamlin – Trahir Chuck

Depuis le début de Better Call Saul, Howard a été décrit comme un antagoniste qui, bien sûr, n’est pas du tout proche de Gus Fring ou des Salamancas, mais il fait néanmoins des trucs assez sordides. Howard est toujours pour lui et il a été démontré qu’il est prêt à marcher sur n’importe qui pour atteindre ses objectifs. Il a travaillé pendant des années avec son père et Chuck à Hamlin Hamlin McGill, et avait donc un énorme respect pour l’échelle.

Cela ne l’a cependant pas empêché de finalement trahir Chuck. Après une chute, Howard a forcé Chuck à une retraite anticipée, ce qui alimenterait ensuite l’état mental déjà détérioré de Chuck.

1 Tuco Salamanca – Tuer imprudemment Dawg

Tuco est surtout connu à la fois dans Breaking Bad et Better Call Saul pour sa nature psychotique imprévisible et ses explosions soudaines et extrêmes et, le plus souvent, conduit à la mort ou à la blessure grave de quelqu’un. Cela signifie que Tuco était évidemment l’un des méchants les plus notoires de la franchise, et il a certainement fait sa part de choses terribles.

Dans la saison 2 de Better Call Saul, Nacho révèle que Tuco a tué l’un des amis les plus proches de Nacho, lui tirant soudainement au visage avec un fusil de chasse parce qu’il soupçonnait la victime de l’arracher.

