La PlayStation ne s’attend pas à ce que le coronavirus retarde ses jeux

Sony a confirmé qu’il n’y a actuellement aucun problème ou retard potentiel avec ses plans de développement ou d’expédition pour les titres propriétaires ou tiers sur les consoles PlayStation après les préoccupations initiales de Covid-19. La pandémie en cours a été un tourbillon pour toutes les entreprises et devrait peser lourdement sur l’économie lorsque tout sera dit et fait. Cependant, l’une des plus grandes complications du virus d’un point de vue opérationnel découle de l’incapacité des travailleurs à travailler sur des projets en raison de divers verrouillages imposés par le gouvernement.

À son tour, cela peut entraîner des retards. Des entreprises comme Nintendo ont été proactives quant à la communication de cette possibilité, avec la possibilité que les extensions DLC de Super Smash Bros Ultimate, Animal Crossing: New Horizons, et que chaque projet présenté dans la dernière présentation Nintendo Direct Mini de la société soit soumis à d’éventuels changements dans leur version. . En conséquence, certains joueurs se demandent si ces complications du coronavirus peuvent alors retarder certains de leurs jeux les plus attendus en 2020.

Selon une récente publication de Sony, il n’y a actuellement aucune inquiétude quant au fait que la société manquera ses dates de lancement prévues. La firme japonaise a publié cette déclaration dans un bref presseur, confirmant que (alors que la production était temporairement arrêtée en Chine en raison du virus), tout commençait à se remettre sur la bonne voie et que tous les plans budgétaires actuels étaient toujours fixés pour respecter leurs délais.

“Sony estime qu’il n’y aura pas d’impact significatif sur cette activité pour l’exercice en cours. Bien qu’aucun problème ne soit apparu jusqu’à présent, Sony surveille attentivement le risque de retards dans les calendriers de production des logiciels de jeux dans ses studios propriétaires et studios partenaires, principalement en Europe et aux États-Unis “

Le manque de délais pour protéger les employés et leurs familles est toujours le bon choix, et aucun individu rationnel n’essaierait d’argumenter quelque chose de différent. Pourtant, si Sony est en mesure de poursuivre ses plans en toute sécurité, c’est une grande victoire pour l’entreprise. Cela signifie également que des jeux comme The Last of Us Part 2 et Ghost of Tsushima sont sur la bonne voie pour leurs sorties PS4 respectives plus tard cette année. À vrai dire, les deux seront un répit bienvenu de la situation mondiale actuelle.

Fait intéressant, l’exercice financier en cours de Sony se termine le 31 mars 2020 – ce qui signifie que la société devrait parler de son prochain exercice fiscal pour que ces déclarations aient beaucoup de sens. Bien sûr, le rapport se prêterait également bien à la perspective du lancement de la PlayStation 5 plus tard cette année comme prévu. Là encore, tout cela pourrait simplement être dit afin de préserver son statut avant son rapport sur l’exercice et certains de ces titres seront vraiment repoussés. Seul le temps nous le dira.

