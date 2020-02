La plus grande bataille de THOR dans l’histoire dévoilée dans une nouvelle bande dessinée

Quand vous avez vu autant de guerre que celle de Marvel Thor, ayant vécu des millénaires comme le plus puissant guerrier d’Asgard, il n’est pas facile pour une bataille de se démarquer parmi les autres. La récente guerre des royaumes qui a fait de Thor le nouveau roi d’Asgard serait une exception, mais dans sa nouvelle bande dessinée, les fans sont préparés pour l’une des plus grandes batailles de Thor de tous les temps. Et pour un dieu immortel du tonnerre, c’est vraiment dire quelque chose.

Il serait peut-être plus exact d’appeler Thor un ancien dieu du tonnerre, car il est devenu beaucoup, beaucoup plus dans sa nouvelle série Marvel Comics. Après avoir été choisi par Galactus comme le nouveau héraut du tonnerre, Thor a vu ses propres pouvoirs – déjà améliorés avec le célèbre Odinforce de son père – amplifiés par l’ajout du pouvoir cosmique utilisé par tous les anciens hérauts. Mais Thor n’est pas entré volontairement dans le rôle de serviteur, au lieu de s’allier avec Galactus afin qu’il puisse se tenir contre les ténèbres menaçant de tuer l’univers lui-même. Ce qui signifie, que cela vous plaise ou non, Thor doit aider Galactus à consommer des mondes innocents pour devenir aussi forts que nécessaire. Et comme les lecteurs sont sur le point d’apprendre, Thor doit également défendre son maître … même si cela signifie se tenir contre un ancien ami.

L’ami en question n’est pas n’importe quel allié aléatoire, mais l’héroïque (et digne) Beta Ray Bill, qui est apparu dans la dernière page de Thor # 2. Mais avec le prochain numéro, l’écrivain à l’approche rapide, Donny Cates, est allé sur Twitter pour donner aux fans un aperçu de ce qui s’en vient. Pour commencer, un petit rappel sur le temps que Thor a passé deux années entières dans des combats sanglants. Et un avertissement que sa prochaine bataille sera bien plus mémorable. Les dieux aident Bill.

La montée d’effroi et de panique voyant le sort de Beta Ray Bill remis en question est tout à fait normale, car la Korbinite à coups de marteau était un favori des fans depuis le tout début. Les lecteurs ne sont pas encore au courant des détails de la raison pour laquelle Bill est venu tuer Galactus maintenant, mais les enjeux sont fixés, avec le véritable ennemi de Thor – The Black Winter, auquel Galactus a maintenant survécu deux fois – beaucoup plus important que quoi que ce soit a amené Bill dans l’histoire. Donc, que ce soit la victoire, la défaite ou même la mort qui repose maintenant sur l’avenir de Beta Ray Bill, les fans peuvent se consoler du fait que, à en juger par les pages de prévisualisation de Donny Cates et Nic Klein, ce sera un sacré combat.

Thor # 3 arrivera dans votre librairie de bandes dessinées locale le 12 février 2020.

Source: Donny Cates

