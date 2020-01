La plus grande faiblesse de Godzilla est le basket-ball (oui, vraiment)

Godzilla est connu comme l’un des rares monstres kaiju japonais à ne présenter pratiquement aucune faiblesse. Outre sa force massive et sa peau presque impénétrable, le roi des monstres possède un puissant facteur de guérison qui le rend essentiellement immortel. Malgré cela, Godzilla a des vulnérabilités, dont beaucoup ont tendance à être plus mentales que physiques … et aucune plus puissante que le basket-ball.

Plusieurs films ont montré que Godzilla est sensible au contrôle mental étranger. D’autres histoires montrent qu’il peut être manipulé d’autres manières, comme il l’a révélé lorsqu’il a rencontré son ennemi le plus improbable: l’ancien basketteur professionnel Charles Barkley. Oui, Godzilla s’est battu contre Charles Barkley, alors star de la NBA. Pas une fois, mais deux fois.

À l’origine, lors d’une publicité télévisée Nike de 1992, les deux se sont affrontés dans une bande dessinée Dark Horse à un coup qui a révélé la faiblesse la plus secrète de Godzilla: le roi des monstres ne peut tout simplement pas résister à être mis au défi de jouer un petit tête-à-tête. un ballon de basket.

Le roi des monstres a d’abord combattu Charles Barkley lors de l’un de ses nombreux saccages à travers Tokyo. Alors que Godzilla fait griller un bâtiment avec son haleine radioactive, il aperçoit Barkley (devenu en quelque sorte devenu géant et portant d’énormes chaussures Nike) en train de dribbler un ballon de basket dans une rue. Difficile, Godzilla enfile une paire de lunettes rose vif et affronte la star de la NBA. Bien que Godzilla frappe le ballon des mains de Barkley avec sa queue, le Barkley le plus expérimenté pousse Godzilla dans un bâtiment et claque ensuite le ballon à travers le «O» pendant d’un panneau de construction «TOKYO» Godzilla partiellement détruit. Dans la scène finale, les deux marchent à travers la ville en feu alors que Barkley ironise: «Avez-vous déjà pensé à porter des chaussures?» (Ou dans d’autres versions, «Les Lakers recherchent un grand homme…»)

Godzilla obtiendrait un match revanche dans la bande dessinée one-shot Dark Horse Godzilla vs Barkley, qui l’a vu affronter à nouveau la star du basket-ball. Bien que l’écrivain Mike Barron et les artistes Jeff Butler et Keith Aiken soient crédités du scénario et des illustrations, l’intrigue de la bande dessinée est attribuée à «Alan Smithee» – le pseudonyme utilisé par les réalisateurs qui ne veulent pas être associés aux mauvais films qu’ils ont aidés. faire. Dans la bande dessinée, Godzilla se lève de l’océan Pacifique près de la côte de la Californie, déchirant un cargo japonais. Le lendemain, l’un des marins japonais se lave sur la plage où Charles Barkley vient de faire une séance photo pour ses fans. Alors que Godzilla déchaîne la Californie, l’un des fans de Barkley – un garçon nommé Matt – demande à la star du basket-ball d’arrêter Godzilla. Lorsque la star de la NBA demande ce qui fait penser au garçon qu’il peut abattre Godzilla, Matt dit à Barkley que c’est parce que Charles Barkley est “le plus grand guerrier de la Terre”. Impressionné, Barkley se rend compte que l’enfant “peut avoir un point.”

En utilisant un dollar d’argent magique donné à Matt par son grand-père, Charles Barkley atteint une taille gigantesque (oui, vraiment) et assure aux civils paniqués qu’il conduira Godzilla hors de la ville avant que le kaiju ne puisse faire de réels dégâts. Comment? Apparemment, Barkley sait que “Godzilla est un surgeon pour B-ball!” Et il a raison: une fois que Barkley frappe Godzilla dans la tête avec son ballon de basket surdimensionné, le roi des monstres suit rapidement le géant Charles Barkley jusqu’à une base de l’Air Force. Là, utilisant un ancien échafaudage de navette comme panier, le puissant joueur de kaiju et de la NBA s’affrontent.

Godzilla prend d’abord la tête, frappant Charles Barkley au visage avec sa queue et faisant le premier panier. Barkley se regroupe rapidement, cependant, et commence à marquer point après point – à la grande joie de ses nombreux fans qui se réunissent pour voir la star de la NBA battre le puissant Godzilla. Furieux, Godzilla fait fondre le ballon de basket avec son souffle radioactif. Barkley prend cela dans la foulée, assurant à Godzilla que “vous avez des mouvements” et qu’avec un peu de travail, le King of Monsters pourrait être en mesure de faire un essai avec une équipe de deuxième chaîne comme les Chicago Bulls.

Encouragé, Godzilla décide de travailler sur ses mouvements. Après avoir équipé Godzilla d’une paire de baskets Nike de taille 13000 EEE, Barkley laisse le roi des monstres dans un canyon isolé quelque part dans l’Utah et lui dit de commencer à pratiquer. Godzilla est occupé et Charles Barkley promet de le voir dans une centaine d’années.

Aussi stupide que Godzilla contre Barkley puisse apparaître, la bande dessinée suit en fait les traces de nombreux films de Godzilla qui établissent que le roi des monstres est un grand amateur de sport. Les fans de longue date se souviendront de la “danse de la victoire” de Godzilla à la fin de Monster Zero (alias Invasion of Astro-Monster) (1965) où il saute de haut en bas, agitant ses bras dans une routine de style aérobic après avoir battu le roi Ghidorah.

D’autres films montrent que Godzilla est étonnamment athlétique pour sa taille et utilise régulièrement des mouvements basés sur la boxe, la lutte, le judo et le karaté contre ses ennemis. En 1966, Godzilla vs The Sea Monster (initialement publié sous le nom d’Ebirah, Horror of the Deep) Godzilla utilise un rocher pour jouer une version kaiju de volley-ball avec un homard géant, même en butant le rocher avec sa tête à un moment donné. Son camarade kaiju Rodan défie Godzilla à un match de style ping-pong dans Ghidorah, le monstre à trois têtes (1964), où ils frappent un autre rocher d’avant en arrière, donnant presque au spectateur Mothra un coup de fouet cervical. Et aussi récemment qu’en 2004 Godzilla: Final Wars, Godzilla joue à un match de football avec les monstres King Caesar et Rodan, en utilisant un autre kaiju – Anguirus – comme ballon.

Certes, les films actuels de Godzilla ont essayé de présenter Godzilla sur un ton légèrement plus sérieux. Néanmoins, l’introduction de tant de monstres kaiju différents à Godzilla, King of Monsters (2019) offre de nombreuses possibilités pour les futurs films d’inclure des références aux œufs de Pâques aux nombreuses batailles sportives de Godzilla (y compris son match de basket avec Charles Barkley). Étant donné que la version originale du prochain Godzilla vs Kong était essentiellement un match de lutte prolongé entre King Kong et Godzilla, il semble dommage de ne pas faire au moins référence à GodzillaL’enthousiasme des sportifs. Y compris sa faiblesse secrète pour jouer au basket.

