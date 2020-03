La plus grande omission du remake de Netflix est les vacances de Pikachu

“Les vacances de Pikachu” est de loin la plus grande omission de Netflix Pokémon remake de film, Mewtwo Strikes Back: Evolution. “Les vacances de Pikachu” est un court métrage de 20 minutes joint au film original, Pokémon 1998: Le film – Mewtwo contre-attaque. Initialement sorti au Japon en 2019, Mewtwo Strikes Back: Evolution est arrivé sur Netflix le jour de Pokémon. Le film offre une cure de jouvence CGI au tout premier film Pokémon.

Mewtwo Strikes Back: Evolution de Netflix n’apporte pas beaucoup de modifications à l’original. Les changements qu’il apporte sont difficiles à repérer, comme un Golem échangé contre un Drowzee, Mewtwo obtenant une ligne supplémentaire et la scène où Team Rocket emmène Ash Ketchum et ses amis sur l’île. Le remake du film laisse également de côté le prologue sur l’origine de Mewtwo, mais cela n’a pas été inclus dans la version anglaise originale de Pokémon: The Movie de toute façon. Mewtwo Strikes Back: Evolution obtient également une nouvelle scène post-crédits qui taquine l’avenir de Mewtwo.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Où regarder des films Pokémon classiques en ligne

Mewtwo Strikes Back: le plus grand changement d’Evolution, cependant, concerne “Pikachu’s Vacation”, ou plutôt son absence. “Pikachu’s Vacation” est un court métrage qui a été montré avant le film original. Le public qui est allé voir Pokémon: le film dans les salles a d’abord eu droit à un segment amusant exclusivement consacré aux Pokémon. Le court-métrage était également joint au film dans la version vidéo de la maison. Il a été si bien accueilli que les courts métrages Pikachu présentés aux côtés de films Pokémon sont devenus une tendance qui a été répétée dans de nombreux épisodes de la franchise Pokémon. À ce stade, il existe plus de 20 shorts Pikachu. Leur popularité fait que l’exclusion de “Pikachu’s Vacation” de Mewtwo Strikes Back: Evolution est remarquable, même s’il s’agit d’une histoire distincte et autonome, car ce court métrage est largement considéré comme l’un des meilleurs.

“Les vacances de Pikachu” concerne ce qui se passe lorsque Ash quitte Pikachu et ses autres Pokémon dans un parc exclusif à Pokémon. “Pikachu’s Vacation” met de côté les personnages humains et se concentre sur les interactions entre les Pokémon, qui ne s’entendent pas nécessairement à tout moment, mais ils doivent tous travailler ensemble pour sauver Charizard lorsqu’un accident se prend la tête dans une pipe.

C’est une histoire amusante rendue encore meilleure par l’accent mis sur les Pokémon eux-mêmes et le manque de dialogue. Puisqu’il se déroule dans un parc Pokémon, il présente une large gamme diversifiée de Pokémon qui aurait été tout à fait un spectacle à voir dans le remake. Mewtwo Strikes Back: le superbe style d’art CGI d’Evolution aurait pu faire des merveilles pour “Les vacances de Pikachu” avec toutes ses couleurs vibrantes, son action et différents types de Pokémon. L’ouverture du film avec le court métrage Pikachu aurait également aidé à recréer l’expérience de visionnement originale.

Les fans de longue date ont peut-être manqué “Les vacances de Pikachu”, mais il est peu probable que les téléspectateurs plus récents et plus jeunes qui ne connaissent pas l’original remarquent la différence. Cela étant dit, si la demande est suffisamment élevée, il est possible que l’un des shorts Pikachu se rende pour le prochain Netflix. Pokémon remake de film.

Plus: Pourquoi Netflix publie maintenant des films originaux Pokémon

Star Wars confirme que le baiser de Rey et Ben n’était pas romantique

A propos de l’auteur

Nicholas Raymond est rédacteur pour .. Il est diplômé en journalisme de l’Université de Montevallo. Il est l’auteur du thriller psychologique et du roman de voyage dans le temps, “Un homme contre le monde”. L’amour de Nicholas pour raconter des histoires est inspiré par son amour pour le film noir, les westerns, les films de super-héros, les films classiques, le cinéma étranger et le wuxia. Il s’intéresse également à l’histoire ancienne. Ses acteurs préférés sont Tyrone Power, Charlton Heston et Eleanor Parker. Son film préféré est Casablanca, et son réalisateur préféré est Alfred Hitchcock. Il peut être joint par e-mail à cnrmail@bellsouth.net et sur Twitter à @ cnraymond91.

En savoir plus sur Nicholas Raymond