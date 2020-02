La plus grosse erreur d’Iron Man a été de cloner Thor

Iron man a fait beaucoup de grosses erreurs, mais le clonage de Thor pendant la Guerre civile C’est certainement sa pire idée.

Les mauvaises décisions de Iron man faire de lui un personnage unique, comme Tony Stark Il est si intelligent qu’il pense presque toujours qu’il est le possesseur de la vérité absolue, quelque chose qui peut le frapper à nouveau. Voilà pourquoi cloner vers Thor C’est quelque chose que vous n’auriez jamais dû faire.

Les événements du Guerre civile de Marvel a secoué la communauté des super-héros avec un groupe de jeunes avec des pouvoirs appelés Nouveaux guerriers, provoquant une tragédie à Stanford, Connecticut. Parce que c’est la faute du méchant Nitro une bombe nucléaire a explosé comme dans une zone urbaine. En conséquence, la Superhero Registration Act a été adoptée, qui oblige tous les héros à révéler leur identité au gouvernement. Iron man il était totalement d’accord avec cela, mais son ami s’est opposé à lui Captain America. Bien que Tony ait eu plusieurs héros de son côté, il a décidé qu’il avait besoin d’un avantage pour affronter le “Team Cap”. Malheureusement, pendant ce temps, Thor était mort, alors Tony a décidé de le cloner

Il parait, Iron Man avait l’ADN de Thor dans les archives depuis leur première rencontre. Avec l’aide de Reed Richards et Hank PymTony a utilisé l’ADN pour cloner Thor puis a ajouté la technologie Stark pour augmenter encore le dieu nordique génétiquement modifié avec la cybernétique. Avec le nom de code de Ragnarok, ce nouveau Thor a été déployé par Stark dans la bataille avec Captain America et était dévastateur.

Lorsque la bataille s’intensifie, Ragnarok tue le super-héros Goliath de sang-froid tandis que les héros rassemblés regardent impuissants. En fin de compte, Storm et Hercules peuvent détruire Ragnarok avec le marteau high-tech du clone.

La mort de Goliath détruit la confiance et les liens que Tony Stark avait avec Captain America et ses alliés.

En outre Thor il reviendrait bientôt d’entre les morts et annoncerait son mécontentement Iron man. Si tout cela ne suffisait pas, Ragnarok lui-même est finalement revenu et il a été révélé que l’un de ses co-créateurs, Hank Pym. Puis il a rejoint les Dark Avengers.

Le clonage de Thor est Iron Man dans son moment le plus têtu et égoïste. Le traitement des Guerre civile Tony Stark montre pourquoi la bande dessinée divise toujours les fans. Alors que l’adaptation cinématographique a fait combattre Stark avec les événements de Avengers: l’ère d’Ultron, ainsi que des révélations sur la mort de ses parents, Tony Stark de la bande dessinée est motivé presque exclusivement par la conviction qu’il a raison. Son attitude santurrona le conduit à la tête de la loi sur l’enregistrement à tout prix, ce qui conduit à la mort de Goliath aux mains de Ragnarok. Peut-être le pire de tout, c’est que la guerre civile se termine avec Tony Stark n’apprenant effectivement rien tout en assumant le commandement du SHIELD et en regardant vers l’avenir, en ignorant tout le sang versé. Même Spider-man Il l’a abandonné et a préféré rejoindre l’équipe de Captain America.

