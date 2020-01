La polémique se poursuit pour le redémarrage des X-Men

Il y a beaucoup de controverse sur le grand nombre de bandes dessinées de Marvel qui publient sur X Menmaintenant Jonathan Hickman Défendez cette stratégie.

Jonathan Hickman, est responsable de la relance actuelle de X Men et maintenant il a parlé pour défendre la quantité de bandes dessinées qui sont publiées. La relance de ces personnages de Marvel Il a connu un grand succès, en fait des 10 bandes dessinées les plus vendues de 2019, il y en a trois sur les mutants.

Mais Marvel Comics Il semble saboter sa propre réussite. Les bandes dessinées X-Men ont déjà des publications doubles ou triples chaque semaine. En une semaine de décembre, jusqu’à cinq numéros ont été publiés le même jour. Cela oblige effectivement les différentes bandes dessinées à «survie des plus aptes » assez brutal, avec des lecteurs obligés de choisir les titres à suivre.

Jonathan Hickman, l’homme derrière la relance, s’est tourné vers Twitter pour défendre la stratégie actuelle.

«L’objectif est de construire une ligne où chaque type de fan de X-Men peut avoir une bande dessinée qu’il aime. On ne s’attendait jamais à ce que vous deviez acheter “tous les livres” pour le suivre. Ça ne le sera jamais. Oui, nous avons construit une ligne cohérente où tout est interconnecté, et oui, nous ferons des croisements et des liens, mais ce sont l’exception et non la règle. »

Jonathan Hickman a de bons arguments pour défendre la position de Marvel, mais on oublie que les fans ne peuvent pas déterminer quelle série ils préfèrent avant d’avoir acheté un numéro et de le lire. Ce qui peut les amener à quitter de nombreuses séries à mi-chemin et qui peut laisser la place à un public plus large, mais moins fidèle.

Les lecteurs tentent toujours de comprendre la nouvelle statu quo, et tout problème pourrait introduire un nouvel élément ou l’adapter d’une nouvelle manière. Excalibur Il réécrit l’histoire de la race mutante. Fallen Angels Il a introduit une force post-humaine qui a éteint les mutants et les humains. Maraudeurs a révélé que X Men ils s’étendent à des nations plus mutantes en raison de la croissance démographique. Avec ces histoires maintenant si étroitement liées, chacune de ces intrigues semble importante et pourrait avoir de grandes répercussions à l’avenir. Ce n’est vraiment pas si facile à suivre et c’est pourquoi cela génère tant de controverse.

