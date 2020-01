La première bande-annonce de F9 est arrivée

La première bande-annonce de F9, le dernier film de la saga Fast & Furious, est en ligne et révèle quelques détails majeurs sur le film. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous, qui révèle l’identité du personnage de John Cena en tant que Jakob, le frère de Dom Toretto de Vin Diesel et le méchant principal du film, ainsi que des affiches de personnages. Comme il sied à la franchise, Jakob est un conducteur multi-hyphonate: voleur-maître assassin-haute performance, et il s’est associé au Cypher de Chalize Theron pour éliminer Dom et sa famille. Bien sûr, cela mène aux séquences d’action et de course exagérées habituelles pour lesquelles la franchise est connue – et à une apparence très, très surprenante à la fin de la bande-annonce d’un ancien membre de l’équipage.

Le film met en vedette Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren et Theron, et est réalisé par Justin Lin. Il ouvre le 22 mai et le synopsis se lit comme suit:

Peu importe à quelle vitesse vous êtes, personne ne dépasse son passé.

Dom Toretto de Vin Diesel mène une vie tranquille hors de la grille avec Letty et son fils, le petit Brian, mais ils savent que le danger se cache toujours juste au-dessus de leur horizon paisible. Cette fois, cette menace obligera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. Son équipage se réunit pour arrêter un complot bouleversant mené par l’assassin le plus qualifié et le pilote le plus performant qu’ils aient jamais rencontré: un homme qui se trouve être également le frère abandonné de Dom, Jakob (John Cena).

L’action déferle dans le monde entier – de Londres à Tokyo, de l’Amérique centrale à Édimbourg, et d’un bunker secret en Azerbaïdjan aux rues grouillantes de Tblisi. En cours de route, de vieux amis ressusciteront, de vieux ennemis reviendront, l’histoire sera réécrite et le vrai sens de la famille sera testé comme jamais auparavant.

Affiches de personnages F9