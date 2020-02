La première bande-annonce de Netflix’s Altered Carbon Season Two taquine une “ histoire de fantôme ”

La première bande-annonce est en ligne pour la deuxième saison de Netflix de Altered Carbon, avec Kovacs d’Anthony Mackie taquinant une «histoire de fantôme» à venir. Netflix a publié le teaser mardi, et vous pouvez le vérifier ci-dessous.

La vidéo se concentre sur l’ancien agent du renseignement de Mackie, tourmenté par les événements de sa vie antérieure. Il dit: «La technologie a vaincu la mort. Mais avec un avenir sans fin, vient un passé sans fin. Nous sommes suivis par des spectres. Ils s’accrochent à nous comme des ombres. Mais si vous poursuivez vos fantômes, vous pourriez bien en devenir un. »

Altered Carbon se déroule sur plus de 300 ans dans une société transformée par les nouvelles technologies: la conscience peut être numérisée; les corps humains sont interchangeables; la mort n’est plus permanente. La nouvelle saison arrive le 27 février et, en plus de Mackie, met en vedette Simone Missick comme Trepp, Lela Loren comme Danica Harlan, Dina Shihabi comme Dig 301, Torben Liebrecht comme colonel Ivan Carrera, James Saito comme Tanaseda Hideki, Renee Elise Goldsberry comme Quellcrist Falconer et Chris Connor comme Poe.