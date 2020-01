La première bande dessinée de DUNE révélée

Les fans de Dune ont de la chance, puisque le nouveau film est maintenant ajouté une bande dessinée qui élargira cette fascinante saga de la science-fiction.

Abrams Books publie une bande dessinée en trois parties basée directement sur Dune de Frank Herbert, et sera écrit par Brian Herbert et Kevin J. Anderson, une équipe avec beaucoup de pratique pour garder cet univers vivant. Tandis que Raúl Allén et Patricia Martín (Livewire) ont été sélectionnés pour fournir les dessins.

Le monde qui Frank Herbert créé avec DUNE a captivé l’imagination des fans et des créateurs depuis sa publication en 1965. Et 55 ans plus tard, l’amour pour ces histoires n’a pas diminué. Depuis une partie de ces bandes dessinées, il y aura une autre adaptation cinématographique cette année avec le réalisateur Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, L’arrivée) comme principal responsable.

L’aperçu exclusif offre un aperçu de la première série de dessins de personnages par Raúl Allén et Patricia Martín et un nouveau logo Bill Sienkiewicz (New Mutants) créé juste pour cette série.

Les fans peuvent désormais faire face au personnage principal de Dune, Paul Atreides, et ses parents, Duke Leto et Lady Jessica, en prévision du lancement de la première partie en octobre. De plus, le nouveau logo de la série donne un ton fort à toute l’adaptation, réussissant en quelque sorte à évoquer la grande beauté de l’environnement désertique de Dune. Sienkiewicz, clairement fanatique et enthousiasmé par le nouveau projet, a partagé la nouvelle avec ce tweet:

Dune plonge les lecteurs directement dans l’intrigue politique d’un vaste empire spatial, qui tourne autour des mystérieuses propriétés d’une épice. Melange ne se trouve que sur la planète Arrakis, mieux connue sous le nom de DUNE. Au milieu de jalousies meurtrières et de complots pendant des siècles, Paul Atréides doit non seulement survivre, mais être plus que ce qu’il avait jamais rêvé.

