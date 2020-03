La première de «No time to die» est retardée jusqu’en novembre en raison du coronavirus

C’est officiel: MGM, Universal Pictures et les producteurs de la franchise James Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé qu’ils avaient décidé de retarder la première de ‘Pas le temps de mourir‘au mois de novembre en raison, ou à cause du coronavirus.

Le film, dont la sortie était prévue dans le monde entier pour ce mois d’avril, enfin, et s’il n’y a pas d’autre revers, sortira au Royaume-Uni le 12 novembre alors qu’aux États-Unis il le sera le 25 du même mois. , sans pour l’instant une nouvelle date précise a été annoncée pour notre pays.

Il y a quelques jours, Variety a publié un article dans lequel il avait déjà indirectement averti de cette possibilité, étant donné que les grands studios d’Hollywood avaient pris des risques, compte tenu de la situation actuelle dans le monde, de cesser de gagner une somme considérable. Ou même pour perdre de l’argent, directement.

Cet article mentionnait spécifiquement ces superproductions coûteuses et, à son tour, avec autant de présence sur les marchés internationaux que «En avant‘,’Injecté de sang‘,’Muln‘,’Veuve noire‘,’Rapide et furieux 9‘,’Wonder Woman 1984«ou le vôtre»Pas le temps de mourir“.

