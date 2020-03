La première ne sera pas retardée par le coronavirus

Partager

Avec le coronavirus qui fait le tour du monde, de nombreux films ont dû retarder leur date de sortie. Cependant, Vin Diesel ne prévoit pas de faire de même. L’acteur a révélé que Fast & Furious 9 continue avec les mêmes plans.

À cause du coronavirus, des mois assez incertains nous attendent concernant les événements cinématographiques. Le virus le plus célèbre de ces dernières années (COVID-19) a réalisé que de grands films comme Mulan ou Without time to die ont retardé leur première par crainte d’une diminution des encaissements au box-office. Cependant, vin Diesel assuré que Rapide et furieux 9 cela ne changera rien et restera avec les mêmes plans du début.

Dans le même temps, le festival de Cannes pourrait être annulé dans les prochains jours et les jeux olympiques japonais sont toujours suspendus à un fil. Le coronavirus continue de progresser et de plus en plus sont infectés (même ainsi, le taux de mortalité reste faible), laissant des villes entières et des villes en quarantaine permanente. Pour cette raison, il n’est pas du tout étrange que les prochaines versions des franchises les plus importantes commencent à être remises en question.

Dans cette même ligne, Rapide et furieux 9 Il a présenté sa première mondiale le 22 mai prochain et les fans craignent déjà que le film soit la prochaine victime du panneau d’affichage. Mais apparemment, il faut bien plus qu’un virus pour Vin Diesel et sa famille pour retarder sa sortie. “Je ne blâmerai personne dans le monde d’avoir dit:” Vous êtes stupide d’avoir sorti ce film en ce moment “”, a commenté l’acteur de USA Today. «Mais nous avons plus que jamais besoin de films. Nous sommes déjà dans un moment très intéressant où le cinéma et l’expérience cinématographique sont menacés. Alors oui, je vous assure que nous allons le publier maintenant ».

Nous restons fermes

En plus de Fast & Furious 9, Marvel est une autre franchise qui ne semble pas donner le ton. Le studio ne prévoit pas non plus de retarder la première du premier film de la phase 4, la Veuve noire de Scarlett Johansson Une stratégie qui s’ajoute à celle suivie par Vin Diesel et le studio Universal.

«J’adore comparaître devant le public et les fans parce que Dieu sait à quel point ils m’ont soutenu. Je suis fou. Je supplie Sony de me laisser aller en Chine, même maintenant. Et je devrais voir les visages de tout le monde comme, “Tu vas seul, mon ami!” … “La pensée la plus importante est peut-être non seulement de se concentrer sur le box-office, mais de savoir que nous sommes tous un monde et que nous devons tous le surmonter ensemble», A révélé l’acteur.

Partager

Article précédent

DC Comics définit enfin Batman: Three Jokers

Article suivant

Un endroit calme 2 met presque en danger le mariage de John Krasinski

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.