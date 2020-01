La préquelle de «The Hunger Games» met l’accent sur les origines du président Snow

L’année dernière, nous avons signalé que Lionsgate, qui abrite la franchise à succès de “ The Hunger Games ”, envisageait de développer une adaptation cinématographique du roman pré-écrit de l’auteur Suzanne Collins intitulée “ La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents ”. Grâce à EW, nous savons maintenant que le livre de Collins se concentre sur l’histoire des origines du président Snow, un rôle joué par Donald Sutherland dans la franchise.

Le roman est arrivé 12 ans après la publication du premier ouvrage en 2008, avec une sortie en date du 19 mai. Le jeune Coriolanus Snow y est décrit comme un adolescent qui a le privilège de chercher autre chose … Il est sympathique et charmant et, en plus, un héros. En bref, un personnage très différent du dictateur diabolique que nous avons rencontré dans les romans et films précédents.

L’histoire se déroulera 64 ans avant les événements du triloga, à partir du matin de la dixième édition des Hunger Games, où Coriolanus Snow est désigné comme mentor du jeune hommage du District 12.

Concernant son nouveau travail, Collins avait précédemment déclaré: “Avec ce livre, je voulais explorer l’état de la nature, qui nous sommes et ce que nous percevons pour notre survie. La période de reconstruction 10 ans après la guerre, communément connue sous le nom de Dark Das, tandis que le pays de Panem se rétablit, il fournit un terrain fertile aux personnages pour faire face à ces questions et ainsi définir leur vision de l’humanité. “

Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson et Liam Hemsworth, le premier film est venu en 2012 avec une collection mondiale de 694,4 millions de dollars. Au total, les quatre livraisons de la franchise de films ont permis de récolter 2 968 millions de dollars, le deuxième plus gros bénéfice étant le deuxième versement, «The Hunger Games: Catching Fire», avec 865 millions de dollars.