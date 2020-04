La préquelle de «The Shining» est définitivement morte

Cela a été révélé lors d’une interview avec Collider qui allait être son directeur, Mark Romanek. Ou plutôt, elle a été confirmée, car elle ne peut être considérée comme une surprise après l’échec commercial et artistique du «Docteur Sueo».

Le projet a commencé à être soulevé à la mi-2012, une fois que Stephen King travaillait déjà sur la suite littéraire de l’œuvre originale. En avril 2013, c’est lorsque Glen Mazzara (“ The Walking Dead ”) a été embauché pour écrire le scénario, tandis que Romanek susmentionné a signé en tant que réalisateur en juillet 2014.

Sous le titre officiel de ‘Overlook Hotel‘le projet, cependant, a fini par stagner comme celui du’ Docteur Sueo ‘… jusqu’à ce que le succès phénoménal, en septembre 2017, du premier volet de’ Il ‘ravive l’intérêt (ou l’obsession) de L’industrie américaine pour avoir apporté le travail de Stephen King au cinéma ou à la télévision.

Cette préquelle est inspirée du prologue original que King a écrit pour “The Shining”, finalement mis au rebut et non publié en 1977. L’histoire se déroule au début du XXe siècle et se concentre sur la figure de Bob T. Watson, un voleur en fuite La police s’est aventurée à travers les montagnes du Colorado pour terminer la construction du célèbre (et foutu) hôtel Overlook.

“Je pense que c’est un excellent script”, a expliqué Romanek à Collider. “Il est inspiré par le travail de Stephen King. Ce n’est pas quelque chose que quelqu’un vient de sortir de sa manche, mais plutôt une histoire d’origine, presque comme une histoire occidentale ou une histoire sauvage, remontant à la profanation de les cimetières indiens, la construction de l’hôtel Overlook et sa soirée d’ouverture. “

“Le problème est que cela coûte très cher”, poursuit Romanek. “Ça ressemble à quelque chose comme ‘The Reborn’ ou ‘Heaven’s Gate’, quelque chose comme ça, et je pense qu’ils voulaient essayer ‘Doctor Sueo’ pour voir si … mon impression est qu’ils voulaient voir s’il y avait une sorte d’univers ‘ Brillant “qu’il avait une vie financière grâce à cela ou une communion artistique avec le public. Et je pense que” le docteur Sueo “l’a fait correctement, mais puisque notre scénario est si cher, en ce moment il est un peu mort flottant sur l’eau. Mais on ne sait jamais, c’est une affaire rare. C’est un très bon scénario. Je suis fier du script “, conclut Romanek.

Enfin, mentionnant qu’outre la réalisation de ‘Static’, ‘Portraits of an obsession’, ‘Never Leave me’ et une multitude de vidéoclips au cours des 35 dernières années, Romanek est également responsable du premier épisode de «Contes de la boucle», la merveilleuse série télévisée d’Amazon créée et écrite par Nathaniel Halpern à partir des peintures de Simon Stlenhag.

