La présence des Mandalorian StormTroopers n’est pas une erreur

Certains fans de Star Wars se demandent pourquoi StormTroopers apparaît dans The Mandalorian. Cette réponse est résolue assez facilement.

Chaque nouvel épisode de la franchise Star Wars fera face au moins à un minimum de critiques d’un certain groupe de fans. La dernière de cette tendance implique le succès de Disney +, The Mandalorian, qui est disponible aux États-Unis depuis novembre et qui a commencé à être diffusé en Espagne il y a quelques semaines. Le Mandalorian fait maintenant face à un secteur de fans qui estiment que la série est incompatible avec la continuité de Star Wars et pour une raison terriblement stupide.

Cela a commencé avec un article sur Reddit, où un rédacteur solitaire a posé ces deux questions: pour qui travaille Moff Gideon et pourquoi a-t-il une armée StormTroopers cinq ans après la chute de l’empire galactique? Selon le destin, la publication a inspiré les médias à écrire des articles qui posaient la même question et à affirmer qu’il s’agit en quelque sorte d’une erreur de continuité. Bien sûr, ce n’est pas le cas, car il existe de nombreuses preuves pour justifier son sens dans la chronologie de The Mandalorian.

D’une part, les fans n’ont qu’à accéder à la base de données du site Web de Star Wars pour trouver un Stormtrooper restant dédié à l’insertion. Le site explique qu’après la chute de l’Empire suite aux événements de la Le retour des JediCertains StormTroopers survivants ont formé des armées de mercenaires irréguliers, employés par des “gangsters” qui faisaient autrefois partie du régime impérial. Cela a certainement du sens dans le contexte de The Mandalorian, qui se déroule sur des mondes éloignés juste hors de portée de la République.

Il existe un précédent historique dans le monde réel pour de telles armées mercenaires, avec des soldats de fortune employés pendant des siècles par des seigneurs de la guerre, des monarques et des papes. La Grande Compagnie, un groupe de mercenaires allemands, florissant en Italie au milieu du XIVe siècle, aurait entre 10 000 et 12 000 hommes dans ses rangs.

Il est logique que, face au chômage soudain après la bataille d’Endor, de nombreux stormtroopers partiraient avec leur armure et leurs blasters pour vivre et se glisser dans le vide de pouvoir laissé par le renversement de l’Empire.

Bien que la question de savoir comment Moff Gideon peut se permettre une petite armée de stormtroopers soit bonne, elle est également assez facilement résolue. Étant donné que les StormTroopers sortent de la fin perdue d’une guerre civile galactique, ils ne sont probablement pas exactement des mercenaires de premier ordre. Tout au long de la franchise, les stormtroopers ont démontré une cible indescriptiblement mauvaise (The Mandalorian l’a même taquiné à la fin de la saison, dans une scène où deux scouts ont désespérément besoin de tirer sur un objet), C’est une autre raison pour laquelle vos services peuvent être achetés à un prix raisonnable. En revanche, les redoutables Troppers noirs de l’entourage de Gédéon, compte tenu de leur efficacité et de leur puissance de feu, exigent certainement un prix plus élevé. Donc, comment Gideon peut payer ses services peut rester un mystère pour l’instant. Il y a encore beaucoup à apprendre sur son personnage, et la saison 2 pourrait très bien révéler la source de sa richesse et de son pouvoir.

Les films, séries télévisées, romans et bandes dessinées de Star Wars ont généralement fait des erreurs de continuité, et il y aura toujours des fans pour signaler les divergences apparentes. Cependant, la représentation du Mandalorian d’une armée de Stormtroopers restants n’en fait pas partie. Leur inclusion pourrait même jeter les bases de la formation du Premier Ordre. La saison prochaine, nous verrons si la série donne plus d’informations sur ces restes impériaux. Mais là encore, vous ne devriez peut-être pas compter sur cela. Depuis A New Hope, les soldats de la tempête ont une fonction principale: le fourrage au canon.

Créé par Jon Favreau, The Mandalorian stars Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito et Emily Swallow. La saison 1 est maintenant diffusée sur Disney +. La saison 2 devrait arriver en octobre.

