La production commence sur le thriller de motoneige “Red Winter” avec Ashley A. Williams et l’ancien NFL Tight End Vernon Davis – Blackfilm

Actuellement en production de Supremacy Films à Grand Lake, Granby, Winter Park et Denver pendant trois semaines, il est réalisateur Steven C. Pitts » Hiver rouge, un thriller long métrage avec Ashley A. Williams et ancien bout droit de la NFL Vernon Davis.

Williams et Davis jouent Carla Andrews et Daniel Marx, un couple qui part en excursion en motoneige à Grand Lake, CO pour raviver leur relation. Au cours de la tournée, ils sont témoins du meurtre de leur guide aux mains de deux tueurs à gages du cartel et, par conséquent, ils doivent se battre pour rester en vie dans les grands espaces glaciaux. Les assassins joués par Roberto Sanchez, et Luis Da Silva Jr. sont chargés d’une chose; ne laisser aucune preuve. Carla doit utiliser ses compétences de survie qui lui ont été enseignées par son père pour s’assurer qu’elle est le prédateur et non la proie dans cette sanglante lutte pour la survie.

Les autres acteurs incluent Rockmund Dunbar, Doris Morgado, Karon Riley, Jason Coviello, et Alix Kermes.

Les producteurs du projet sont Errol Sadler, Marcus Smootet originaire du Colorado, Colin Floom.

«Notre producteur local a tenu à nous montrer le meilleur de ce que le Colorado avait à offrir. Nous avons exploré plusieurs villes avant de jeter notre regard sur Grand Lake, Granby, Winter Park et Denver. Nous avons été abasourdis par la magnifique toile de fond et les gens incroyables ici ” dit le producteur Errol Sadler.

«C’est une histoire de survie. Ce ne sont que quelques personnes qui cherchent à passer un bon moment, mais elles se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment », dit Steven C. Pitts, réalisateur.