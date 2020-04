La production de SPIDER-MAN 3 arrêtée par COVID-19

La date de début du tournage de SPIDER-MAN 3 suspendue par la pandémie de coronavirus

Avec l’arrêt d’Hollywood en raison de COVID-19, il semble que Spider-Man 3 soit le dernier film à avoir retardé sa date de début de tournage, ce qui ne permet pas de savoir quand Spidey retournera au cinéma.

La production s’est arrêtée à chaque grande production cinématographique et télévisuelle à laquelle vous pouvez penser, et après la nouvelle que la date de début d’Uncharted a été retardée (ce film est peut-être déjà un signe divin que ce film est ne doit jamais se produire), il apparaît maintenant que Spider-Man 3 pourrait également être affecté par des retards liés à COVID-19.

Les travaux sur Shang-Chi et la légende des dix anneaux se sont arrêtés en Australie, tandis que The Falcon et The Winter Soldier et WandaVision seront également retardés à Disney +, Black Widow, quant à lui, n’a pas de date de sortie donc Spider-Man 3 ne sera pas une grosse surprise.

Le tournage devait commencer cet été, mais Dwayne Johnson a récemment admis qu’il n’était pas sûr que Black Adam commencerait le tournage en juillet comme prévu.

Bien que la date de sortie de Venin 2 Cela n’a pas encore changé, Morbius a été reporté à l’année prochaine 2021, et si Spider-Man 3 ne peut pas respecter sa date de début de tournage cet été comme prévu, il y a de fortes chances que le grimpeur ne puisse pas retourner dans l’univers cinématographique. de Marvel. C’est dommage, mais étant donné le climat mondial actuel, ce n’est pas une grande surprise non plus.

La dernière fois que nous avons vu Spider-man de Tom Holland était dans Spider-man: loin de chez soi, un film qui a eu lieu après les événements de Avengers: Fin de partie et a fermé la phase 3 de l’UCM. À la fin Loin de la maison Nous avons vu le grimpeur en difficulté grave après que Mystery a révélé son identité secrète, laissant Peter Parker exposé et accusé du meurtre du méchant de Marvel. Nous verrons dans la suite comment les événements se déroulent avec un héros devenu méchant.

Cinemascomics.com | Films, bandes dessinées et séries