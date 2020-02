La production devrait commencer la deuxième saison de The Witcher, un nouvel acteur est ajouté

Deadline rapporte que la production commencera bientôt sur la deuxième saison de The Witcher, tout comme un nouvel acteur a rejoint la série. Carmel Laniado (Dolittle) rejoindra le casting dans un rôle de soutien pour un minimum de trois épisodes. Elle incarnera Violet, une jeune fille «dont le comportement ludique et fantaisiste est un front pour un personnage plus intelligent et plus sadique».

Le tournage aura lieu au Royaume-Uni ce mois-ci, avec des tournages en Écosse et en Europe de l’Est. Il aurait été abattu aux studios Arborfield, à soixante kilomètres à l’ouest de Londres. La première saison a été tournée en Hongrie, en Pologne et en Espagne. La série met en vedette Henry Cavill. Netflix a déclaré que l’émission allait devenir leur plus grande “série télévisée de la saison 1”, regardée par 76 millions de “foyers membres”.