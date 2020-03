La PS4 de Sony pourrait avoir dépassé la Xbox One de plus de 65 millions d’unités

Il a été découvert que la PS4 de Sony a vendu 68 millions d’unités de plus que la Xbox One de Microsoft. En 2015, environ deux ans après la sortie des consoles, Microsoft a cessé de partager les chiffres de vente en raison de l’éclipsage rapide de la Xbox One par une demande supérieure du marché pour la PS4.

À mi-chemin de la vie des deux systèmes, les modèles révisés de chacun ont été conçus pour rester pertinents avec une technologie informatique en constante évolution. La PS4 Pro et la Xbox One X ont pris en charge les résolutions spatiales 4K et de meilleures performances. Indépendamment de la mise à niveau techniquement impressionnante de Microsoft Xbox One X, avec près de cinq fois la quantité de Teraflops (TFLOP) que l’original, la disparité croissante entre les deux rivaux a continué d’augmenter en faveur de Sony.

Récemment révélé par Push Square, un briefing financier avec AMD a révélé que la PS4 et la Xbox One ont vendu un total de 150 millions d’unités. Alors que Sony annonce toujours ses chiffres et rapporte un total de 109 millions de PlayStation 4 vendues, on peut en déduire que la Xbox One se situe à un écart de 68 millions compte tenu de la différence de 41 millions d’unités par rapport au nombre d’AMD. Ce type de domination du marché rappelle le succès record de Sony avec la PlayStation 2.

Il semble que les deux sociétés se préparent à faire de leur mieux avec la génération à venir. Les deux titans voient la 8e génération de consoles de jeu arriver à son terme à l’approche des versions PS5 et Xbox Series X. Alors que chacun prend des mesures pour différencier ses consoles respectives, un sondage révèle qu’un prix abordable est le principal argument de vente, indépendamment des fonctionnalités spéciales ou des jeux exclusifs.

Le vieux dicton selon lequel le matériel n’est aussi bon que le logiciel sonne toujours vrai. Bien que la puissance brute de la Xbox Series X soit très impressionnante, il faudra plus que des graphismes et une compatibilité descendante pour l’emporter sur la concurrence. L’une des choses les plus importantes qui a aidé la PS4 à prendre le dessus est que Sony établit une plus grande présence dans le monde en la déployant dans plus de pays que la Xbox One. Un autre détail est que la Xbox One a eu une bonne part d’erreurs et de critiques sévères lors de sa sortie, y compris un prix plus élevé que la PS4 et un fort accent sur la Xbox Kinect.

Des sociétés comme Microsoft peuvent facilement être placées sous un microscope, et dans les eaux rouges de l’industrie du matériel de jeu, il est facile de glisser. Par exemple, prenez la Wii U de Nintendo. Cependant, tout comme Nintendo, il est possible que Microsoft atteigne potentiellement son plus grand succès immédiatement après l’échec, tout comme l’ancienne entreprise japonaise l’a fait avec son Switch à succès. Les grands facteurs clés en jeu sont l’abordabilité, l’accessibilité, la conception intuitive et les jeux vraiment géniaux.

Source: Push Square

