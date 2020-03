La réaction de l’actrice de voix Ahsoka Tano à ne pas être elle en action réelle

Partager

Le personnage de Star Wars Ahsoka Tano apparaîtra dans la deuxième saison de The Mandalorian. Mais l’actrice Ashley Eckstein qui prête sa voix ne sera pas celle qui lui donnera la vie en action réelle.

Récemment, la nouvelle a éclaté que la deuxième saison de la spectaculaire série Star Wars Le Mandalorien Il mettra en vedette l’un des personnages les plus aimés de la franchise qui n’a jamais été dans les films. Nous voulons dire Ahsoka Tanoqui était un stagiaire Jedi de Anakin Skywalker et qui plus tard a combattu contre l’Empire en tant que rebelle. Selon tous les rapports, l’actrice qui lui donnera la vie sera Rosario Dawson (Daredevil, Zombieland 2). Sur Internet, une certaine controverse a été créée car elle ne sera pas Ashley Eckstein qui l’interprète. Voici comment elle a réagi:

Sur son compte Instagram, Ashley Eckstein a posté un message exprimant son appréciation à tous les fans de Star Wars qui ont parié sur elle en tant que version live-action d’Ashoka Tano. N’oubliez pas que ce n’est pas lié à la deuxième saison de The Mandalorian et que vous ne pouvez rien y faire.

Ashley Eckstein il a investi beaucoup de temps à jouer Ahsoka Tano et il serait probablement disposé à représenter le personnage en action réelle s’il en avait l’occasion. Depuis LucasFilm, c’est une option qu’ils n’ont jamais évoquée, car ils croient que Rosario Dawson Il est idéal pour le personnage car il est physiquement similaire. Avec un excellent maquillage entre les deux.

Le personnage a d’abord été fortement critiqué, mais est devenu plus tard un favori des fans.

Quand nous l’avons vu pour la première fois Ahsoka Tano dans le film d’animation de The Clone Wars (2008) n’a pas convaincu, mais plus tard, il est devenu plus important dans Star Wars et est venu jouer dans son propre roman. C’est même l’une des voix qui apparaît à la fin du film. L’ascension de Skywalker (2019).

Maintenant, nous pouvons continuer à profiter Ahsoka Tano dans la dernière saison de The Clone Wars actuellement diffusée sur Disney +.

