La réalisatrice Numa Perrier s’entretient avec son premier film «Jezebel» – Blackfilm

Jouant actuellement dans certains cinémas et en streaming sur Netflix via ARRAY Releasing est le drame primé de passage à l’âge adulte JÉZABEL, réalisé, écrit, co-vedette et produit par Numa Perrier.

Gagnant du meilleur réalisateur et du meilleur long-métrage au Festival du film noir américain en 2019, le film suit Tiffany, 19 ans (Tiffany Tenille) alors qu’elle parcourt les difficultés financières de sa mère mourante. En travaillant comme cam girl fétiche d’Internet dans les années 90, la jeune femme utilise son monde fantastique comme une échappatoire à sa réalité.

Le casting comprend Tiffany Tenille, Numa Perrier, Stephen Barrington, Bobby Field, Brett Gelman, Rockwelle Dortch, Zoe Tyson, Dennis Jaffee, & Jessa Zarubica.

Dans les derniers jours de la vie de sa mère, Tiffany (Tiffany Tenille), 19 ans, s’écrase avec cinq membres de sa famille dans un studio à Las Vegas. Afin de joindre les deux bouts, sa sœur aînée, une opératrice de sexe par téléphone, lui fait découvrir le monde des filles de webcam fétiche sur Internet. Tiffany devient populaire comme le seul «modèle noir en direct» sur le nouveau site pour adultes et devient bientôt trop proche de l’un de ses fréquents appelants. La dynamique change dans la relation entre les soeurs alors que chaque femme explore et exploite sa sexualité, utilisant ses mondes fantastiques créés comme une échappatoire aux réalités de ses conditions de vie difficiles. Cette étrange histoire de passage à l’âge adulte dépeint la fraternité de la manière la plus inhabituelle.

Sur la base des expériences de la vie réelle de Perrier, JEZEBEL marque le premier long métrage de fiction de l’auteur / réalisateur, qui a fait sa première mondiale au SXSW 2019. Perrier a également remporté le Craig Brewer Emerging Filmmaker Award au Indie Memphis Film Festival 2019.

Blackfilm.com a récemment rattrapé Perrier alors que son film peut être vu dans les salles de cinéma et sur Netflix.

Comment est née cette histoire et ce projet?

Numa Perrier: C’est ma vraie histoire de vie. J’ai vécu cette vie avec ma sœur à Las Vegas. Moi, elle et son petit ami. Ma sœur et moi travaillions comme opératrices de sexe par téléphone, nous n’avons donc pas eu à quitter notre petit studio. C’était drôle et fou mais c’était aussi une configuration pour une expérience inhabituelle différente et une façon inhabituelle d’apprendre la sexualité pour moi. Donc, notre mère était vraiment malade à l’époque et quand nous allions lui rendre visite à l’hôpital, mais nous savions qu’elle n’avait plus beaucoup de temps. Donc, nous essayions tous de comprendre quelle serait la prochaine étape pour nous, car vivre dans cet appartement n’était pas tenable. Ma sœur m’a suggéré d’essayer cette nouvelle chose appelée la modélisation Internet dans un lieu fétiche. Je ne savais pas ce qu’était un fétiche et Internet était très nouveau. Nous ne l’avions pas dans notre appartement. C’était en 1999. Je ne savais pas vraiment ce que c’était.

Elle l’a décrit comme un coup d’œil en ligne et a dit que ce n’était pas grave. Je devrais parler comme elle le fait au téléphone. Je suis allé au bureau et ils m’ont embauché sur place. J’étais la seule fille noire à y travailler. Le film raconte cette expérience, comment elle m’a changé et comment j’ai grandi à cette époque. J’avais 19 ans. J’apprenais ce que c’était que d’être une femme. Il s’agit de ma sœur et moi et de la façon dont nous avons dû prendre soin les uns des autres et faire face à notre chagrin lorsque notre mère est décédée et nous étions essentiellement les soutiens de famille de notre foyer. C’est ça le film.

C’est parce que j’ai toujours su que j’étais écrivain et j’écris depuis l’âge de sept ans. Après un an de travail, j’ai finalement déménagé à Los Angeles pour poursuivre mon rêve de comédien et d’écrivain et j’ai finalement découvert que je suis aussi cinéaste. J’ai réalisé de nombreux films au fil des ans et de nombreuses séries Web. J’ai dirigé un service de streaming indépendant, l’un des premiers et uniquement pour les noirs appelé Black and Sexy TV. Grâce à ces 10 années de travail avec d’autres personnes et de réalisation de mon propre court métrage, j’ai vraiment pensé que j’étais prêt à faire mon premier long métrage. Je pensais que ce serait l’histoire la plus parfaite et la plus personnelle à raconter.

Maintenant, avec cette histoire, et évidemment en tant que cinéaste, producteur, écrivain, avez-vous pris des libertés à des fins cinématographiques?

Numa Perrier: C’est toute ma vraie histoire. Surtout, chaque scénario que vous voyez à l’écran s’est vraiment produit. Je dirais 85%. Une partie de l’ordre est différente et une partie du calendrier a été décalée. C’est ma perception de mes souvenirs. Je remonte à 15 ans pour essayer de reconstruire certaines choses de la façon dont je pensais que cela s’était produit, mais beaucoup de mes souvenirs que j’ai dû vraiment creuser sont mes vérités, ma trame de fond.

Comment avez-vous choisi Tiffany Tenille pour chef de file?

Numa Perrier: J’ai trouvé Tiffany dans un beau court métrage intitulé Rubato réalisé par Erica Watson. Lorsque je dirigeais la charge de Black and Sexy TV dans le cadre de mon travail, il y avait toujours toujours des recruteurs de talents, des acteurs et tout le monde, y compris des cinéastes. J’ai toujours regardé des courts métrages, interviewé des gens, pour grandir et développer ce collectif. C’est ce que j’ai vu sur ce film et j’ai vu Tiffany dans la première scène et j’ai immédiatement senti dans mon instinct que c’était elle. Voici Jezebel. C’est l’actrice que je cherchais. Elle est venue sur la scène avec une telle présence et avec une beauté intérieure et extérieure et une sensualité et une espièglerie. C’est exactement ce dont ce rôle avait besoin.

Nous nous sommes donc rencontrés et elle suivait mon travail et je suivais son travail. C’était comme une très belle admiration mutuelle lorsque nous nous sommes connectés. Et je lui ai raconté mon histoire. Et elle est montée à bord, et nous sommes partis pour les courses à partir de là. Tous les autres qui ont été projetés dans le film étaient pour la plupart des gens qui étaient soit dans ma classe d’acteur, soit des acteurs avec qui j’avais travaillé dans l’espace numérique. À quelques exceptions près, il y a quelques personnes qui ont auditionné et ont été castées. J’étais également le directeur de casting du film.

En tant que producteur, réalisateur, scénariste, acteur et directeur de casting, comment avez-vous équilibré chaque rôle?

Numa Perrier: Je mettrais mes talents dans leur propre catégorie et me concentrerais sur ce travail à ce moment-là, mais je ne l’ai pas fait par moi-même par aucun moyen. Nous avions une équipe et chaque membre de l’équipe faisait plus d’un travail. J’ai fait le travail que je savais que je pouvais facilement faire. J’ai fait la conception de la production, la garde-robe et le casting. Mes autres producteurs faisaient également trois emplois différents. Tout le monde était dans le même esprit indépendant de se contenter de saisir l’occasion de ce qui devait être fait et de ce pour quoi ils étaient toujours engagés. Vous choisissez juste une chose à la fois comme d’accord, en ce moment je regarde les acteurs. D’accord, j’ai maintenant une réunion avec mon directeur de la photographie. Tout tourne autour du look du film maintenant. Maintenant, je vais interviewer ma sœur parce que je la joue dans le film. D’accord, c’est un laps de temps totalement séparé que j’ai découpé.

Entre la sortie de ce film en salles et la première fois qu’il a joué au South by Southwest l’année dernière, vous avez réalisé un épisode de Queen Sugar. Avec votre relation avec Ava DuVernay, ARRAY a repris ce film. Comment est-ce arrivé?

Numa Perrier: Vous pouvez également regarder maintenant sur Netflix. Mais vous savez que le processus de distribution est un terrain incertain. Tout cinéaste indépendant vous le dira. Tout cinéaste noir vous le dira. Nous sommes un peu fous. On entre et on fait le film et on se dit “Qu’est-ce qui va se passer?” J’ai toujours su que Jezebel trouverait une maison. Je ne savais pas comment ni quand, mais je me sentais confiant dans le fait que c’était une histoire qui, selon moi, allait enflammer quelque chose chez les gens. La première étape lorsque vous allez dans des festivals de cinéma est une volonté d’auto-représentation de vous tendre la main ou de vous tendre la main. Ils veulent représenter votre film. Ils veulent être ceux qui encaissent si quelque chose d’important se produit. Beaucoup de représentants m’ont contacté parce qu’il y avait du buzz sur le film. Mais il y avait aussi beaucoup de gens qui n’accepteraient pas le film parce qu’ils sentaient qu’ils ne pouvaient rien faire avec. Ils pensaient que c’était trop petit et qu’il n’y avait pas assez de talent vedette à leur avis. Ce n’était pas un bon choix pour eux. C’était vraiment frustrant. Enfin, un très bon agent autonome est arrivé et nous avons commencé à nous adresser à différents distributeurs. J’ai dit que nous devons vraiment aller à ARRAY.

J’ai vraiment l’impression que ARRAY est l’endroit idéal pour ce film. J’ai finalement dû envoyer cet e-mail directement à ARRAY et dire: «Hey», car je les connais depuis le début. Je connais Ava depuis le début de son premier long métrage. Nous nous connaissons à distance. Elle a soutenu ma campagne GoFundMe. Je me sentais juste comme le meilleur endroit pour un film noir est un distributeur noir qui a de la portée. C’est ARRAY. Ils sont revenus vers moi. Tilane Jones, qui est maintenant la présidente, m’a dit que l’équipe examinait le film et j’ai juste attendu et quelques semaines plus tard, mon téléphone a sonné et c’était Ava elle-même au téléphone. Elle a dit qu’ils voulaient mettre la graisse de coude femme noire ensemble pour que le film devienne aussi gros que possible. J’étais tellement heureux parce qu’en fin de compte, ils étaient vraiment mon choix numéro un et ils sont parfaits et je ne pourrais pas être plus heureux de savoir où Jezebel se trouve actuellement avec cette équipe.

