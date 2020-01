La reine impose un délai de 72 heures pour la transaction financière de Harry et Meghan

La reine d’Angleterre a fixé un délai de 72 heures aux transactions financières du prince Harry et de Meghan Markle. La famille royale a vu sa part de scandale, mais beaucoup craignent de ne pas se remettre de l’impact de Markle sur la famille.

La famille royale traverse actuellement une période de transition, mais a toujours été un aliment de base de l’Empire britannique, détenant des siècles de traditions et de fierté au Royaume-Uni. Elle règne avec son mari à ses côtés depuis 67 ans, menant un palais serré pour continuer à suivre le protocole. Après le décès de la reine, le prince Charles deviendra roi d’Angleterre, puis le prince William, et le troisième héritier du trône est son premier fils, le prince George.

Connexes: le prince Harry et la duchesse Meghan font un don à l’Australie Bushfire Relief

La Reine n’a jamais été connue pour mâcher ses mots et selon le journal anglais The Sun, son Altesse Royale a adressé un ultimatum au prince Harry et à la duchesse Meghan Markle. La reine aurait exigé que ses aides concluent un accord avec le prince et sa femme dans les 72 heures, mais le prince Harry serait déterminé à discuter du meilleur accord monétaire possible. Avec la décision choquante qui a laissé de nombreux membres de la famille royale à l’écart, Buckingham Palace a été giflé quand ils ont entendu que le couple voulait essentiellement quitter son rôle de membre senior et déménager au Canada.

L’annonce est intervenue le 8 janvier, Markle étant parti la nuit suivante pour retourner au Canada afin que le prince Harry puisse parler à la famille. La reine serait furieuse contre la mère de 38 ans et a immédiatement ordonné à ses aides de résoudre le problème. Le prince Harry devait avoir sa première apparition publique depuis l’annonce la semaine prochaine et la reine de 93 ans aimerait que le désordre soit nettoyé. Beaucoup de passionnés royaux ne peuvent s’empêcher de comparer le prince Harry à son grand-oncle, Edward VIII, qui a abdiqué le jeté pour une femme dont il était amoureux.

Beaucoup rient du raisonnement du couple pour le changement radical, car ils ont dit qu’ils aimeraient jouer un nouveau rôle progressif qui n’inclurait pas d’être une personnalité publique silencieuse. Même si le couple a affirmé qu’ils aimeraient être financièrement indépendants, les deux retineraient probablement leur chalet à Windsor, ce qui a coûté 2,4 millions de dollars aux contribuables britanniques. Le couple royal se verrait également attribuer un détail de sécurité que les citoyens devraient également payer. Le prince de 35 ans n’est pas pressé de signer un accord alors qu’il vise à négocier le meilleur accord financier pour lui et sa famille.

Suivant: Cynthia Bailey et Mike Hill des vraies femmes au foyer ne sont pas mariées, mais ont des photos de mariage

Source: Le Soleil