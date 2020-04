La reine Latifah jouera le vainqueur des Oscars Hattie McDaniel dans la série Hollywood de Ryan Murphy pour Netflix – Blackfilm

EW a publié de nouvelles photos des joueurs de soutien qui font partie de la prochaine série limitée de Netflix de Ryan Murphy et Ian Brennan, HOLLYWOOD.

Parmi eux, Reine Latifah, qui jouera jouera aux Oscars Hattie McDaniel, Rob Reiner comme inventé le patron du studio Ace Amberg, Katie McGuinness comme Autant en emporte la star du vent Vivien Leigh aux Oscars de 1948, Mira Sorvino comme l’actrice de fiction Jeanne Crandall, et Maude Apatow comme Henrietta, épouse de l’acteur en herbe de Corenswet, Jack Costello.

La série de sept épisodes sera disponible en streaming le 1er mai sur Netflix.

HOLLYWOOD

Hollywood suit un groupe d’acteurs et de cinéastes en herbe à Hollywood après la Seconde Guerre mondiale alors qu’ils tentent de se rendre à Tinseltown – peu importe le coût. Chaque personnage offre un aperçu unique derrière le rideau doré de l’âge d’or d’Hollywood, mettant en lumière les systèmes et les biais injustes à travers la race, le sexe et la sexualité qui continuent à ce jour. Provocateur et incisif, HOLLYWOOD expose et examine des dynamiques de pouvoir vieilles de plusieurs décennies et ce à quoi le paysage du divertissement pourrait ressembler s’il avait été démantelé.

Alexis Martin Woodall, Darren Criss, et Janet Mock sera également producteur exécutif avec Mock servant d’écrivain et de réalisateur.

Étoiles HOLLYWOOD David Corenswet comme Jack, Darren Criss comme Raymond, Jeremy Pope comme Archie, Laura Harrier comme Camille, Samara Weaving comme Claire, Dylan McDermott comme Ernie, Holland Taylor comme Ellen Kincaid, Patti LuPone comme Avis, Jim Parsons comme Henry Willson, Jake Picking comme Rock Hudson, Joe Mantello comme Dick, et Maude Apatow comme Henrietta.