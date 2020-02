La réponse d’Ant-Man aux problèmes d’argent est absolument parfaite

Avertissement! Spoilers pour Ant-Man # 1

Scott Lang cherche à être un nouveau héros à louer dans le nouveau Ant-Man # 1. Malheureusement, il est difficile de payer les factures en tant qu’Ant-Man, et Scott est assez faible en espèces pour le moment, ce qui l’oblige à rechercher des emplois héroïques qui viennent également avec un chèque de paie. Bien qu’il puisse travailler avec sa fille Cassie de temps en temps, Scott doit faire preuve de créativité sur l’endroit où il vit entre-temps, même si cela signifie se contenter d’un espace plus petit qu’un studio. Comme … beaucoup plus petit.

Scott Lang a toujours perdu sa chance. Il n’a jamais vraiment été un homme de moyens. Un ingénieur en électronique qui s’est tourné vers le cambriolage pour subvenir aux besoins de sa famille, l’original Ant-Man Hank Pym a donné à Lang le costume Ant-Man après avoir tenté de le voler, laissant Lang devenir le prochain Ant-Man lui-même, à condition qu’il l’utilise bien. Lang a ensuite aidé les Avengers, Fantastic Four et Spider-Man au fil des ans, et est devenu plus tard un Avenger officiel au fil du temps. Il a également créé sa propre entreprise de sécurité. Sa fille, Cassie, deviendrait une adolescente, rejoignant les Young Avengers en tant que Stature (maintenant Stinger). Plus récemment, Scott Lang a rejoint les Gardiens de la Galaxie pour s’éloigner de la Terre pendant un certain temps, car il avait trahi les Avengers à HYDRA lors de l’événement Secret Empire afin de garder Cassie en sécurité. Lang est depuis revenu sur Terre et a aidé pendant la guerre des royaumes à combattre les géants du gel. Cependant, pendant l’absence de Scott, son entreprise de sécurité a fait faillite et il a perdu son appartement.

Connexes: Ant-Man: 20 Crazy Powers Seuls les Superfans en savaient

Dans Ant-Man # 1 de Zeb Wells, Dylan Burnett, Mike Spicer et Eduard Petrovich, Scott Lang fait preuve de créativité et décide de vivre dans une véritable fourmilière en Floride. Incapable de se permettre autre chose pour le moment, Scott compte sur l’hospitalité de Pam la fourmi, qui commence à regretter d’avoir laissé Scott rester avec sa colonie. Bien qu’il promette qu’ils ne sauront même pas qu’il est là, ses fortes frustrations de ne pas pouvoir se bâtir une réputation bien rémunérée incitent les fourmis à penser le contraire. Malheureusement, Garder la galaxie et combattre le géant du gel ne paie pas les factures. Heureusement, une femme qui travaille pour la Florida State Beekeepers Association propose un emploi. Plusieurs milliers d’abeilles ont disparu et les apiculteurs veulent que Scott leur parle pour savoir où ils sont allés. Bien que ce ne soit peut-être pas le travail le plus glamour que Scott espérait, il vient avec un chèque de paie.

Connexes: Scott Lang est plus soucieux d’être un père qu’un super-héros

Peut-être que ce travail sera un nouveau départ pour Scott pour créer une nouvelle vie lui permettant de quitter sa situation de logement actuelle et sa colonie de colocataires en colère. En attendant, il va devoir faire face à Swarm, le nazi composé d’abeilles qui ont volé tous les insectes, Vespa le spectre des frelons, Thread the Silkworm Ghoul et Tusk the Rhino Beetle Hulk. Naturellement, c’est à Ant-Man de stopper les autres méchants sur le thème des insectes, mais qui sait? Peut-être que les arrêter fournira à Scott Lang la réputation dont il a besoin pour reprendre le dessus. Ce ne sera probablement pas le cas. Au moins L’homme fourmi essaie et, espérons-le, il y aura un gain littéral.

Ant-Man # 1 est maintenant sur les tablettes des librairies de bandes dessinées.

Plus: Ant-Man: 5 raisons pour lesquelles son arc MCU devrait se terminer (et 5 possibilités pour de futures histoires