La réunion de RHOA reportée par Andy Cohen en raison de préoccupations liées au coronavirus

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta la réunion a été reportée par le producteur exécutif Andy Cohen en raison des problèmes de coronavirus des réseaux. Les fans sont laissés sans aucune fermeture de la saison explosive.

Avec la pandémie COVID-19 qui rend la vie très difficile pour la plupart des pays du monde, l’industrie de la télé-réalité a été durement touchée. Des réseaux du monde entier ont annulé ou reporté des émissions telles que Survivor de CBS, The Amazing Race et Big Brother. Même le célèbre réseau Bravo a reporté leurs émissions populaires comme Watch What Happens Live With Andy Cohen alors qu’il combat le coronavirus et The Real Housewives of New Jersey a reporté la production.

Connexes: Nene se bat avec les producteurs alors qu’elle quitte les vraies femmes au foyer d’Atlanta

Maintenant, Bravo a annoncé qu’ils reporteraient également la réunion des Real Housewives of Atlanta en raison des préoccupations croissantes de propagation du virus imparable. La nouvelle prévisible a été confirmée par le producteur exécutif de l’émission, Cohen, le 13 mars via son compte Twitter. L’hôte optimiste a clairement indiqué que la réunion serait simplement reportée (pas annulée entièrement). Cohen a écrit: “Reporté! Omg, nous avons tous besoin de quelque chose à attendre. Et vous l’obtiendrez!” Consultez le tweet du producteur Bravo ci-dessous:

La saison 12 de The Real Housewives of Atlanta a été une mine d’or pour les ragots et les discussions passionnées tandis que les fans ont été enfermés dans leurs maisons. La bataille principale a été entre Kenya Moore et NeNe Leakes qui ont toujours leur querelle en cours concernant les fuites qualifiant le bébé de Moore de “buffle”. Les deux ont presque ruiné le voyage des filles de la dame en Grèce dans une altercation physique. La femme au foyer d’origine avait même fait allusion aux retrouvailles il y a des semaines en disant qu’elle était prête à confronter toutes les femmes pour être fausses, même si Moore était au centre de son attention, elle avait des problèmes secondaires avec Cynthia Bailey, Kandi Burruss, Porsha Williams et Eva Marcille.

Même si la franchise peut être reportée, elle donne aux téléspectateurs quelque chose à attendre lorsque l’auto-isolement sera levé. En ce qui concerne le matériel de visualisation actuel, les fans sont très heureux du retour de The Real Housewives of New York City qui fera ses débuts en avril. Même si les fans ne verront pas la conclusion de cette saison épique de The Real Housewives, les femmes de la Big Apple apportent toujours le drame et le rire à leur émission.

Suivant: RHONJ: Teresa Giudice envisage de congeler des œufs pour avoir un bébé

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta les dimanches à 20 h HNE sur Bravo.

Source: Andy Cohen